Пекин вводит санкции против Помпео и еще 27 американцев

цитирует interfax.by сообщение МИД КНР. "Китай решил ввести санкции против 28 человек, несущих основную ответственность за серьезное нарушение суверенитета Китая в вопросах, касающихся Китая, включая Помпео", -interfax.by сообщение МИД КНР.

Кроме Помпео под санкции Китая попали другие видные чиновники из администрации экс-президента США Дональда Трампа, в том числе - его экс-советник по торговле Питер Наварро и экс-советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.





Попавшим в санкционный список американцам и их родственникам будет запрещен въезд в Китай, включая Гонконг и Макао. Кроме того, Пекин ограничит для них и для компаний, связанных с ними, отношения и бизнес с Китаем.



