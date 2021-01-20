ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Слово за молодежью: студенты Белорусского госуниверситета посетили Совет Республики

20.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О социально-экономическом развитии Беларуси говорили сегодня в Совете Республики, причем в необычном составе. Председатель Верхней палаты Национального собрания Наталья Кочанова встретилась со студентами Белорусского государственного университета, передает «МИР 24».

Общение проходило в формате открытого диалога и длилось больше трех часов. Молодые люди интересовались Кодексом об образовании, о возможном пересмотре формата вступительных экзаменов и тестировании. Студенты выпускных курсов спрашивали о распределении, жилищном вопросе и поддержке молодых специалистов.

«Любая такая встреча – это, считай, диалоговая площадка, где можно ответить на вопросы, а самое главное – услышать мнение молодежи о тех темах, которые их волнуют. Исходя из этих встреч, мы делаем выводы, чтобы четко понимать, в каком направлении мы должны двигаться и работать», – сказала Наталья Кочанова.

Ранее она посещала БГУ и общалась со студентами вуза. Тогда молодые люди высказали пожелание встретиться в Совете Республики.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со студентами встретилась председатель Верхней палаты Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Общение проходило в формате открытого диалога.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стачком "Беларуськалия" призвал норвежскую компанию Yara разорвать контракт с белорусским предприятием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by