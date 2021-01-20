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Слово за молодежью: студенты Белорусского госуниверситета посетили Совет Республики
20.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О социально-экономическом развитии Беларуси говорили сегодня в Совете Республики, причем в необычном составе. Председатель Верхней палаты Национального собрания Наталья Кочанова встретилась со студентами Белорусского государственного университета, передает «МИР 24».
Общение проходило в формате открытого диалога и длилось больше трех часов. Молодые люди интересовались Кодексом об образовании, о возможном пересмотре формата вступительных экзаменов и тестировании. Студенты выпускных курсов спрашивали о распределении, жилищном вопросе и поддержке молодых специалистов.
«Любая такая встреча – это, считай, диалоговая площадка, где можно ответить на вопросы, а самое главное – услышать мнение молодежи о тех темах, которые их волнуют. Исходя из этих встреч, мы делаем выводы, чтобы четко понимать, в каком направлении мы должны двигаться и работать», – сказала Наталья Кочанова.
Ранее она посещала БГУ и общалась со студентами вуза. Тогда молодые люди высказали пожелание встретиться в Совете Республики.
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Со студентами встретилась председатель Верхней палаты Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Общение проходило в формате открытого диалога.
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