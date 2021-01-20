﻿ В Витебске раскрыли серую схему по уходу от налогов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске раскрыли серую схему по уходу от налогов

20.01.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Покупали микроавтобусы якобы для юрлиц, а использовали как маршрутные такси. В Витебске раскрыли серую схему по уходу от налогов. Установлено, что муж и жена решили наладить бизнес, минимизировав свои расходы. При покупке бусов, как для юрлиц из России, они не платили НДС. Но в дальнейшем учредители по договорам дарения передали своим фирмам по перевозкам 5 микроавтобусов на сумму свыше 230 тыс. руб. При этом стоимость автомобилей не была включена организациями в состав доходов и оказалась скрыта от налогообложения. Кроме того, учредители оформили с одной из подконтрольных организаций сделку по продаже 2 машин. Доходы в размере 15 тысяч рублей также не отобразили в декларации. После того как схему вскрыли сотрудники финансовой милиции, организации пришлось заплатить в казну более 40 тысяч руб.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупали микроавтобусы якобы для юрлиц, а использовали как маршрутные такси. В Витебске раскрыли серую схему по уходу от налогов. Установлено, что муж и жена решили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: В Берлине люди вышли в поддержку заключенного Игоря Лосика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by