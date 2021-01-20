Источник материала: БT

Покупали микроавтобусы якобы для юрлиц, а использовали как маршрутные такси. В Витебске раскрыли серую схему по уходу от налогов. Установлено, что муж и жена решили наладить бизнес, минимизировав свои расходы. При покупке бусов, как для юрлиц из России, они не платили НДС. Но в дальнейшем учредители по договорам дарения передали своим фирмам по перевозкам 5 микроавтобусов на сумму свыше 230 тыс. руб. При этом стоимость автомобилей не была включена организациями в состав доходов и оказалась скрыта от налогообложения. Кроме того, учредители оформили с одной из подконтрольных организаций сделку по продаже 2 машин. Доходы в размере 15 тысяч рублей также не отобразили в декларации. После того как схему вскрыли сотрудники финансовой милиции, организации пришлось заплатить в казну более 40 тысяч руб.