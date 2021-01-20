﻿ По делу о контрабанде кокаина через границу проводятся следственные действия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По делу о контрабанде кокаина через границу проводятся следственные действия

20.01.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Напомним, более 3 кг наркотика были обнаружены в личных вещах российского водителя фуры, въезжавшего из Литвы через пункт пропуска «Котловка». Тем временем в ГТК подсчитали общие результаты работы в этом направлении - за прошлый год пресечено более 40 фактов незаконного перемещения через госграницу наркотиков и психотропов, а также препаратов их содержащих. По восьми фактам возбуждены уголовные дела. Всего таможней в 2020 году из незаконного оборота изъято более 10 кг отравы. Правоохранители предупреждают, что некоторые лекарственные препараты подлежат обязательному декларированию – и это при наличии специальных разрешительных документов. Напомним, за контрабанду наркотиков и прекурсоров предусмотрена уголовная ответственность вне зависимости от веса запрещенного вещества.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, более 3 кг наркотика были обнаружены в личных вещах российского водителя фуры, въезжавшего из Литвы через пункт пропуска «Котловка». Тем временем в ГТК...
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден: В Америке наступил новый день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by