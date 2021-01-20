По делу о контрабанде кокаина через границу проводятся следственные действия

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Напомним, более 3 кг наркотика были обнаружены в личных вещах российского водителя фуры, въезжавшего из Литвы через пункт пропуска «Котловка». Тем временем в ГТК подсчитали общие результаты работы в этом направлении - за прошлый год пресечено более 40 фактов незаконного перемещения через госграницу наркотиков и психотропов, а также препаратов их содержащих. По восьми фактам возбуждены уголовные дела. Всего таможней в 2020 году из незаконного оборота изъято более 10 кг отравы. Правоохранители предупреждают, что некоторые лекарственные препараты подлежат обязательному декларированию – и это при наличии специальных разрешительных документов. Напомним, за контрабанду наркотиков и прекурсоров предусмотрена уголовная ответственность вне зависимости от веса запрещенного вещества.