Источник материала: Хартия'97

Ольга Хижинкова – пропагандистам: Ваши фамилии уже пополнили список имен нарицательных 5 20.01.2021, 23:16

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Фото: tut.by

У нас уже есть свои Сколозубы и Молчалины.

Экс-пресс-атташе брестского «Динамо» и Мисс Беларусь Ольга Хижинкова высказалась о государственных пропагандистах, передает nn.by .

«В вопросах объективности доверяю исключительно собственным глазам и ушам. Но даже в доокрестинские в моей жизни времена репортаж с тех мест вызвал скепсис, что неудивительно.

Попытка взглянуть на знакомые интерьеры уже после освобождения с треском провалилась на моменте, где арестантам предлагается заняться гимнастикой во внутреннем дворике для прогулок.

Так вот, корреспондент Азаренок. Если бы твоей целью был объективный репортаж, то ты не мог бы не заметить следы от человеческих ладоней на бетонной стене по всему периметру дворика. Отпечатки ладоней на высоте человека, стоящего не во весь рост, а на коленях.

Эти отпечатки я и каждый, кто бывал в этом дворике, видели собственными глазами. Их даже не потрудились смыть или закрасить.

Так уж получилось, что природа возникновения этих отпечатков мне тоже хорошо известна. Два моих друга простояли там среди прочих ребят на коленях всю ночь 9 и 10 августа. Просто учитывай такие мелочи в следующем своем кино, Гриша.

Каждый волен решать, где черпать информацию, кому или во что верить. Особенно, если это касается расширения кругозора в той части, которая отвечает на вопрос, как далеко готова пойти госпропаганда в желании увести за собой не умеющих видеть, слышать и думать.

Это все к тому, что вопреки всем усилиям, СМИ, которым доверяют, как и имена честных журналистов, не нуждаются в статусах. Читать и смотреть их будут даже на заборе, если не останется других медиаплощадок.

Азаренки, Хоровцы и Муковозчики, читайте внимательно не только грамоты и разнарядки с указаниями «сверху», но и классику. Ваши фамилии уже пополнили список имен нарицательных. Благодаря вам у нас уже есть свои Сколозубы и Молчалины».

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