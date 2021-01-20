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Минчане поддержали Алексея Навального
Источник материала: Хартия'97
Минчане поддержали Алексея Навального
Белорусы призывали своих российских товарищей выходить на улицы.
Минчане поддержали политика Алексея Навального и призывали своих российских товарищей не бояться, а выходить на улицы.
«Диктаторы понимает только это», – говорят участники акции.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы призывали своих российских товарищей выходить на улицы.
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