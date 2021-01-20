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Как прошла инаугурация Байдена
Источник материала: Хартия'97
Как прошла инаугурация Байдена
Фоторепортаж.
Сегодня в Вашингтоне принял присягу 46-й президент США Джо Байден. Вместе с ним в должность вице-президента вступила Камала Харрис, передает
Перед церемонией принесения присяги Леди Гага исполнила гимн США. Вопреки традиции, предшественник Байдена Дональд Трамп пропустил церемонию. Бывший при Трампе вице-президентом Майк Пенс, однако, пришел на инаугурацию.
На церемонии присутствовали три бывших президента США с супругами: Барак и Мишель Обама, Джордж и Лора Буш, а также Билл и Хиллари Клинтон. Всего на сцене с ними сидели около 200 человек.
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Фоторепортаж.
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