Источник материала: Хартия'97

Литва подала в IIHF заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией 5 20.01.2021, 22:37

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Фото: БЕЛТА

Латвия позитивно отнеслась к этому предложению.

Литва отправила Латвии и Международной федерации хоккея (IIHF) официальные письма с заявлением, что готова принять часть игр чемпионата мира 2021 года. Об этом заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шугждинене, пишет Tribuna.com .

По её словам, Латвия позитивно отнеслась к этому предложению. "В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр с участием публики и при пустых трибунах. Скорее всего, это будет без зрителей", — прокомментировала Шугждинене.

18 января IIHF отказалась проводить игры чемпионата мира в Минске. Турнир, назначенный на май-июнь 2021 года, должен был пройти в Минске и Риге. Теперь IIHF решает, где пройдут матчи. Называются три возможные страны: Дания, Словакия и Латвия.

Кстати, Литва ни разу не принимала у себя чемпионат мира в высшем дивизионе.

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