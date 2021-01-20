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Литва подала в IIHF заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией

21.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Литва подала в IIHF заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией

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  • 20.01.2021, 22:37
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Литва подала в IIHF заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией
Фото: БЕЛТА

Латвия позитивно отнеслась к этому предложению.

Литва отправила Латвии и Международной федерации хоккея (IIHF) официальные письма с заявлением, что готова принять часть игр чемпионата мира 2021 года. Об этом заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шугждинене, пишет Tribuna.com.

По её словам, Латвия позитивно отнеслась к этому предложению. "В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр с участием публики и при пустых трибунах. Скорее всего, это будет без зрителей", — прокомментировала Шугждинене.

18 января IIHF отказалась проводить игры чемпионата мира в Минске. Турнир, назначенный на май-июнь 2021 года, должен был пройти в Минске и Риге. Теперь IIHF решает, где пройдут матчи. Называются три возможные страны: Дания, Словакия и Латвия.

Кстати, Литва ни разу не принимала у себя чемпионат мира в высшем дивизионе.

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Теги: Минск
 
 
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Латвия позитивно отнеслась к этому предложению.
 
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