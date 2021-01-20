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Европарламент потребовал остановить «Северный поток-2» из-за Навального

21.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Европарламент потребовал остановить «Северный поток-2» из-за Навального

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  • 20.01.2021, 22:31
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Европарламент потребовал остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Евросоюз может обсудить санкции за арест политика в четверг.

Европарламент потребует от ЕС остановить строительство "Северного потока — 2" и ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального, сообщает Spiegel со ссылкой на проект резолюции.

Документ планируют рассмотреть в четверг, его готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

"После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть. И проект "Северный поток — 2" потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает", — заявил Spiegel глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

Санкции могут затронуть "физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте" Навального", а также ответственных за "нападения" на оппозицию, российских олигархов, "членов близкого круга" Владимира Путина, а также "медиапропагандистов". Ограничения предусматривают заморозку активов в странах ЕС и запрет въезда в эти государства.

"Европейский союз более не должен быть местом радушного приема для российских богатств с неясным происхождением", — приводит издание цитату и текста резолюции.

В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически — они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.

Ранее источник в организации сообщил журналистам, что тему ареста Навального могут поднять в четверг на видеоконференции глав стран ЕС. При этом ожидается, что главы МИД стран ЕС детально обсудят вопрос только 25 января.

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