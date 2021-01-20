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Белорусы Санкт-Петербурга 165 день выходят на акции солидарности

21.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Санкт-Петербурга 165 день выходят на акции солидарности

  • 20.01.2021, 22:25
  • 2,003
Белорусы Санкт-Петербурга 165 день выходят на акции солидарности

Видеофакт.

Белорусы Санкт-Петербурга 165 день выходят на акции солидарности!

«Сегодня за нашими спинами Дворец СКА и Ледовый дворец! Хотим сказать спасибо всем белорусам и Фонду спортивной солидарности за отмену ЧМ по хоккею!

Пьер де Кубертен когда-то сказал: «Главное - не победа, а участие». Мы хотим перефразировать это выражение: «Главное - победа с общим участием!»

Свободу Игорю Лосику и всем политическим заключённым! Вместе победим!» - написали участники акции.

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