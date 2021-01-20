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Белорусы Санкт-Петербурга 165 день выходят на акции солидарности
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Санкт-Петербурга 165 день выходят на акции солидарности
Видеофакт.
«Сегодня за нашими спинами Дворец СКА и Ледовый дворец! Хотим сказать спасибо всем белорусам и Фонду спортивной солидарности за отмену ЧМ по хоккею!
Пьер де Кубертен когда-то сказал: «Главное - не победа, а участие». Мы хотим перефразировать это выражение: «Главное - победа с общим участием!»
Свободу Игорю Лосику и всем политическим заключённым! Вместе победим!» - написали участники акции.
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