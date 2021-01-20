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На МКС отказала российская система получения кислорода

21.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На МКС отказала российская система получения кислорода

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  • 20.01.2021, 22:04
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На МКС отказала российская система получения кислорода

Кроме того, космонавты сообщают, что продолжается утечка воздуха из-за трещины в корпусе.

На МКС снова дала сбой система получения кислорода "Электрон-ВМ". Это уже седьмой случай поломки системы за последние месяцы. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил космонавт Сергей Рыжиков.

"В 15:19 прошла информация об отказе "Электрона", — уточнил он.

Сегодня же на Международной космической станции (МКС) произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2. На Земле сказали, что из-за отключения системы надо "деактивировать компьютер" и провести дополнительные проверки.

Кроме того, космонавты сообщают, что продолжается утечка воздуха из-за трещины в корпусе. Одну трещину удалось заклеить, но утечка не прекратилась.

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Кроме того, космонавты сообщают, что продолжается утечка воздуха из-за трещины в корпусе.
 
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