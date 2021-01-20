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Фильм Навального о «дворце Путина» установил рекорд на YouTube
Источник материала: Хартия'97
Фильм Навального о «дворце Путина» установил рекорд на YouTube
Фильм стал самым просматриваемым роликом за 19 января во всех сегментах YouTube, включая иностранные.
Фильм-расследование Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией "Дворец для Путина" стал самым просматриваемым роликом за 19 января во всех сегментах ютьюба, включая иностранные, сообщает издание
К вечеру 20 января расследование Навального о дворце Путина набрало уже свыше 26 миллионов просмотров. При этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, ссылаясь на внутреннюю статистику ютьюба, сообщила, что цифру в 25 миллионов ролик преодолел ещё в течение первых суток.
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком 19 января. Фильм был сделан ещё до ареста Навального.
ФБК утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов, на её территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю. Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени, и в ходе ремонта строятся новые объекты.
По данным ФБК, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
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Фильм стал самым просматриваемым роликом за 19 января во всех сегментах YouTube, включая иностранные.
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