|
В Витебске судят девушку, которая «пнула полицейский бусик». Она уже 3 месяца сидит в СИЗО - у неё порок сердца
Источник материала: Партизан
Судебный процесс над Юлией Кашеверовой, обвиняемой в хулиганстве, проходит в Октябрьском районном суде.
Судья Сергей Будревич изучает инцидент 4 октября прошлого года. В этот день в Витебске прошел мирный воскресный марш, но полиция применила против его участников слезоточивый газ и попыталась задержать несколько человек.
Жители Витебска, в том числе Юлия Кашеверова, пытались воспрепятствовать задержанию… Согласно отчету полиции, девушка несколько раз ударила ногой по микроавтобусу Ford Transit. В результате этих действий,
Правозащитница Ирина Третьякова сказала:
- В обвинительном заключении прокуратуры указано, что служебный микроавтобус был поврежден во время массовых несанкционированных мероприятий. Жертв нет, только материальный ущерб. Наказанием может быть арест или ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы от одного до шести лет.
В связи с событиями 4 октября в отношении Юлии Кашеверовой возбуждено административное дело. Суд оштрафовал ее на 270 рублей (10 базовых величин) за участие в несанкционированном митинге. Ущерб микроавтобуса оценивается в 841 рубль. Судебный процесс продолжится 4 февраля. На суде дадут показания семь свидетелей полиции.
22-летняя девушка находится в СИЗО уже три месяца, хотя у нее врожденный порок сердца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске судят девушку, которая «пнула полицейский бусик». Она уже 3 месяца сидит в СИЗО - у неё порок сердца
Судебный процесс над Юлией Кашеверовой, обвиняемой в хулиганстве, проходит в Октябрьском районном суде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)