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Литва отправила ИИХФ заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией
Источник материала: Партизан
Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что страна отправила Латвии, а также ИИХФ официальные письма с заверением в готовности принять часть игр ЧМ-2021.
Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи турнира из Минска. Еще одним организатором чемпионата является Латвия.
«Латвия смотрит на наше предложение весьма позитивно, определенные подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили по обоим этим адресам официальные письма.
В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр с участием публики и при пустых трибунах. Скорее всего, это будет без зрителей», – сказала Шюгждинене.
По словам министра, в письмах указано, что, если такая возможность будет предоставлена, Литва готова к приему участников матчей группового турнира.
Чемпионат должен состояться с 21 мая по 6 июня. В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который был запланирован в Латвии и Белоруссии. Утверждалось, что такое решение обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. Место проведения турнира будет определено позднее. Пока рассматриваются три варианта: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.
В 2021 году сборная Литвы примет участие в группе В первого дивизиона ЧМ – третьем по силе в мировом рейтинге.
Страна ни разу не была хозяином чемпионата мира в высшем дивизионе,
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Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что страна отправила Латвии, а также ИИХФ официальные письма с заверением в готовности...
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