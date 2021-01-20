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Светлана Тихановская собирается с визитом в Эстонию
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 21-22 января совершит рабочий визит в Эстонию, сообщает пресс-служба политика в среду.
Тихановская "будет говорить о способах усиления давления на режим, о помощи пострадавшим, о перспективах взаимоотношений Эстонии и новой свободной Беларуси".
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 21-22 января совершит рабочий визит в Эстонию, сообщает пресс-служба политика в среду.
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