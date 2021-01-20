Минчанку будут судить за оскорбление главы ЦИК

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В ведомстве считают, что девушка в открытом доступе оскорбила председателя Центризбиркома.





«Автором оказалась 25-летняя жительница столицы, работающая техническим писателем в частной фирме. Ранее девушка проблем с законом не имела. Свои же действия она объяснила тем, что считает председателя Центризбиркома виновной в неправильном подсчете голосов во время выборов», — сообщили в милиции.





Девушку задержали и возбудили уголовное дело по факту публичного оскорбления представителя власти. Судя по всему, речь идет о ст. 369 (Оскорбление представителя власти). Наказание по этой статье предусматривает общественные работы, штраф, исправительные работы сроком до двух лет, арест или ограничение свободы на срок до трех лет.





Статья 26 Конституции Беларуси. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда