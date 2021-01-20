"Зови ментов!" Гомельского вора в законе Сашу Кушнера избили железными прутами в Минске

Саша Кушнер, фото: gomel.today





По данным издания, нападение на Кушнерова совершил криминальный авторитет, претендующий на воровскую корону, - Александр Шульберт, он же Шульц, осуществивший тем самым свою давнюю угрозу. Кушнера подкараулили во дворе его дома, когда они с женой выгуливали собачку.

Расправа была обставлена в духе воровской правилки. Кушнера избили за его решения, которые он по произволу принимал в отношении Шульца и других.

Чтобы снять все сомнения относительно потерпевшего, экзекуция была записана на видео.

По словам очевидцев, Кушнер, когда его начали бить, крикнул жене, чтобы та вызвала милицию. Говорят, при себе у Кушнера был нож, но воспользоваться им он не успел.