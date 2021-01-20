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Садыр Жапаров признан избранным президентом Кыргызстана
Источник материала: Партизан
Центральная комиссия утвердила протокол, согласно которому досрочные выборы президента Кыргызстана признаны состоявшимися.
Жапаров одержал победу в первом туре.
ЦИК Кыргызстана официально признала победителем досрочных выборов президента Садыра Жапарова, который набрал почти 80% голосов избирателей, пишет ТАСС.
«Утверждены результаты досрочных выборов президента Кыргызской Республики 10 января 2021 года», — заявила в ходе заседания в среду, 20 января, глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.
В ближайшее время новый глава государства получит соответствующее удостоверение, нагрудный знак и штандарт,
На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. В выборах приняли участие свыше 1,3 миллионов избирателей из 3,5 миллионов зарегистрированных.
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Центральная комиссия утвердила протокол, согласно которому досрочные выборы президента Кыргызстана признаны состоявшимися.
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