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Сноубордист в США "прокатился" на лавине и выжил – видео
21.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сноубордист остался жив благодаря подушке безопасности – специальное приспособление не позволило снегу завалить его.
Свой спуск на лавине сноубордист снял на видео – на кадрах видно, какой смертельной опасности избежал американец.
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Молодой человек катался на перевале Лавленд в штате Колорадо. Он захотел проехать по нетронутому склону, однако внезапно начался сход лавины.
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