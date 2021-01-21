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«Навальный не хочет превратиться в условную Тихановскую». Что пишут российские СМИ о задержаниях, «сливах» и коронавирусе в Беларуси

21.01.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Навальный не хочет превратиться в условную Тихановскую». Что пишут российские СМИ о задержаниях, «сливах» и коронавирусе в Беларуси
Фото: Сергей Савостьянов, ТАСС
В первой половине января российские как государственные, так и негосударственные СМИ информировали свою аудиторию о действиях беларусской власти, лидеров оппозиции, активно о российской вакцине, чемпионате мира по хоккею и экономике Беларуси. Все эти темы в различных СМИ вкладываются в одну канву и общие нарративы.

UDF.BY приводит краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ.

Ключевые тезисы, который пытаются донести российские СМИ до своей аудитории:
• беларусская власть не выполняет своих функций — она пытается вернуть контроль вместо восстановления дееспособности государства в полном масштабе;
• беларусская власть не справляется самостоятельно с ситуацией, паникует, ее реакция не адекватна, и она становится все более токсичной;
• успешное совместное будущее Беларуси и России, которое возможно благодаря общим планам и проектам;
• беларуская оппозиция и ее лидеры не самостоятельны, не испособны к результативным действиям и инфантильны.

Российские СМИ планомерно проводят направленную делегитимизацию беларусских государственных институтов и продвигают тезис о безальтернативности российского вектора во внешней политике. Фоном присутствует нарратив о том, что, несмотря на жесткость, а иногда и жестокость действий беларусской власти, не удается критично снизить протестную активность. Подчеркивается присутствие России во всех значимых положительных беларусских событиях, в том числе в борьбе с COVID-19. Но при этом нельзя сказать и о работе на легитимизацию оппонентов Лукашенко, они презентуются не выигрышно и бледно. Достаточно активно обыгрываются в сравнении два оппозиционных лидера: Тихановская и Навальный, и, конечно, не в пользу первой. Упоминается, что «большая часть» беларусской оппозиции либо в Литве и Польше, либо в местах лишения свободы. Подчеркивается, что беларусские оппозиционные лидеры регулярно апеллируют к России, тем самым, также как и власть, признавая исключительную роль и влияние России на ситуацию в Беларуси.

Полный текст читайте на Media IQ.
 
 
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Беларусь активно поставляет российским СМИ инфоповоды. За последние несколько дней произошли события, к которым СМИ просто не могли остаться безучастными и...
 
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