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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВНС уходит в туманный пафос Манипуляции со словом «вече» в применении ко Всебелорусскому народному собранию.

Запланированное на 11–12 февраля Всебелорусское народное собрание (ВНС) удивительно противоречиво подается государственной пропагандистской машиной.Если Александр Лукашенко периодически называет ВНС «съездом», вспоминая то ли съезды КПСС, то ли съезды народных депутатов СССР, то в СМИ часто называют его «вече»: «Избрание представителей депутатского корпуса на общенациональное вече практически завершилось» ("СБ. Беларусь сегодня", 05.01.2020), «Конечно, мы все ждем от Всебелорусского народного собрания эпохальности, если можно так сказать. Белорусское вече и народ принимают судьбоносное решение для страны, определяют пути развития, стратегические направления», – сказал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко (БелТА, 29.12.2020).Собственно сравнение ВНС с вече одобрено идеологами. В 2010 году журнал «Беларуская думка» посвятил «вечевым корням» ВНС, в которой объяснял, что «вече, ограничивая власть князя, не упраздняло ее. Князь не был игрушкой в руках олигархических группировок городской знати и наиболее зажиточных людей». Историки вероятно усмехнутся такому определению, так как вече «нанимало на работу» и «увольняло» князей в Полоцке, Киеве, Новгороде, Пскове, Смоленске и т. д.Главное сходство вече с ВНС – они не были постоянно действующими институтами: первые собирались стихийно для решения конкретного вопроса, вторых собирает указом президент примерно раз в пятилетку для формального одобрения плана на следующую пятилетку. Получается как бы не вече вольных горожан, а вече княжеской дружины – такие тоже были, ведь в древности славяне словом «вече» обозначали любое собрание.28 декабря 2020 года Александр Лукашенко подписал указ № 492 «О созыве шестого Всебелорусского народного собрания», которым поручил ВНС обсудить вопросы:• об основных положениях Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы;• о направлениях общественно-политического развития страны.Что касается первого вопроса, то 19 января «СБ. Беларусь сегодня»проект этой программы и собственно к началу ВНС беларусское правительство будет уже полтора месяца работать над ее исполнением.Более того, еще в 24 декабря 2020 года Совмин принял постановление №758 «Об утверждении Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года», где прямо сказано: «В настоящей Программе отражены основные направления деятельности Правительства Республики Беларусь по достижению целей, решению задач и реализации положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы».Получается, что в этом плане все уже предрешено и можно было бы избежать натужной имитации обсуждения проекта программы в госСМИ и последующего запланированного одобрения ее участниками ВНС. Теоретически во все эти документы могут быть внесены изменения, но интуиция подсказывает, что без этого обойдется.В 2001-м, 2006-м и 2010 годах такие пятилетние планы Лукашенко принимал на ВНС перед президентскими выборами – своего рода программу кандидата в президенты. В 2020 году ВНС не созывали, хоть в январе Лукашенко и обещал его проведение «в течение года».У нынешнего ВНС другие задачи. В ответ на волну поствыборных протестов Лукашенко говорил, что на обсуждение участников ВНС вынесут проект новой Конституции Беларуси, предусматривающей перераспределение полномочий от президента к парламенту и правительству, а после смены Основного закона возможны и новые президентские выборы. 8 сентября в интервью российским СМИ Лукашенко допустил, что «немного пересидел на посту президента», и сказал, что на ВНС будут обсуждаться все проблемы «по срокам вплоть до президентских выборов, если такое очень нужно» (одновременно он предупредил: «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так всё это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!»).Беларусский агитпроп цитировал противоречивые высказывания Лукашенко о Конституции, досрочных выборах, а от себя в основном напускал туман о народном/всенародном/общенациональном вече – знаковом событии для страны, где услышат голос каждого и определят как мы будем жить завтра.Любопытно выглядят интервью участников ВНС. Помимо того, что многие из них говорят о себе как о представителях трудовых коллективов, хотя это первое ВНС, где трудовые коллективы были лишены права выдвигать своих представителей, участники собрания в своем большинстве отрицают наличие в стране политического кризиса, «раскола в нашем обществе нет», но при этом «нужна консолидация общества, а не митинги».Участники ВНС заявляют о лояльности Александру Лукашенко, что объяснимо как способом их выдвижения (к членам Национального собрания добавили граждан, избранных местными Советами депутатов, а также представителями «Белой Руси», ФПБ и БРСМ), так и формируемой госСМИ повесткой дня.Диссонансом тут звучат отчеты с заседания возглавляемого Юрием Воскресенским учреждения «Круглый стол демократических сил». «Вернуть мир и согласие в наше общество, уйти от ультимативной позиции и сделать шаги в сторону друг друга, а значит, и в сторону национального диалога – такое предложение было озвучено 24 ноября на одной из диалоговых площадок в Минске», – пишет «СБ. Беларусь сегодня». Арендовав помещение бывшего избирательного штаба Виктора Бабарико, Воскресенский, по собственным словам, по поручению Лукашенко заботится о судьбе политзаключенных и о ведении диалога «за круглым столом, а не на улице».Собственно с начала протестов в августе беларусские власти утверждали, что «улица ничего не решает», в сентябре Лукашенко сказал: «Будущее Беларуси решим не на баррикадах, а в диалоге, включая конституционную реформу», в октябре на встрече в СИЗО КГБ с политзаключенными он продолжил мысль «Конституцию на улице не напишешь».Таким образом, антиуличный нарратив остается в повестке СМИ, он есть и в интервью участников ВНС, Воскресенского, но уже в декабре сошли на нет высказывания в пользу диалога и январь стал продолжением данной тенденции.Как видим, пропагандистская машина колеблется вместе с пониманием Александром Лукашенко политической конъюнктуры и на данном этапе выливается в туманный пафос о принятии эпохальных решений.