ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь в рейтинге военной мощи Global Firepower Index 2021 заняла 50-е место

21.01.2021 06:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Беларусь в рейтинге военной мощи Global Firepower Index 2021 заняла 50-е место
Беларусь в глобальном рейтинге военной мощи Global Firepower Index 2021 заняла 50 место. В 2020 году страна занимала в индексе 53-ю позицию.

Согласно данным Global Firepower Index, который также именуется Military Strength Ranking, в Беларуси насчитывается 207 единиц авиации (самолетов, в т.ч. транспортных и учебных, а также боевых и небоевых вертолетов), 601 танк, 1550 единиц бронетехники, 282 единицы самоходной артиллерии, 228 единиц буксируемой артиллерии, 238 единиц систем залпового огня.

В результате в Global Firepower Index 2021 Беларусь заняла 50 место. В 2020 году это место было 53-е. Однако назвать перемещение в индексе серьезным улучшением сложно, особенно учитывая, что в 2019 году у Беларуси была 39-я позиция. В 2018 Беларусь занимала 41-е место, а в 2017 году – 49-е. То есть можно говорить об определенной цикличности процессов в военной сфере Беларуси.

Кроме того, мощность армий мира в рейтинге определяется по сводному Power Index. У Беларуси в 2017 году он составлял 0,8109. В 2018 году – 0,7315. В рекордном 2019 году – 0,6418.

В 2021 году этот индекс у Беларуси - 0,8419.

Идеальным считается результат в ноль баллов. Это когда достигается идеальный баланс вооружений, экономики, населения, и массы других факторов, что в принципе, как уверяют составители, не реально. Однако в прошлые годы позитивная динамика индекса для Беларуси наблюдалась.

Если брать европейский субиндекс военной мощи, то Беларусь в нем занимает 14-е место из 34 стран. Среди стран Восточной Европы Беларусь находится на 6-й позиции из 11 государств. Среди стран сбывшего СССР у Беларуси 3-е место, после России (2-е место) и Украины (25-е место).

Лидерами мирового рейтинга Global Firepower Index 2021 предсказуемо стали США, Россия и Китай. Любопытно, что военный бюджет США составил более 740 млрд долларов, что в 16 раз превышает аналогичный бюджет России (42 млрд долларов). Оборонный бюджет Китая составил 178 млрд долларов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Львовский: Когда закончится учебный год, думаю, мы увидим еще одну волну релокации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by