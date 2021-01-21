Источник материала: UDF





- Бизнесы не закрываются, люди не уезжают с чемоданами прямо сейчас. Это невозможно сделать за месяц. Некоторые не смогут переехать и за год. У человека есть социальные связи, квартира, дети ходят в школу. Люди не собирают чемоданы в тот же день. Для них это сложное решение, которое нужно принять. С момента принятия проходит какое-то время. Когда закончится учебный год, думаю, мы увидим еще одну волну оттока высококвалифицированных специалистов из Беларуси. - Что до производственного бизнеса, то возможно он не переедет. Но будет ли руководство компании делать новые инвестиции, расширять производство в Беларуси, увеличивать количество рабочих мест на своих производствах - скорее всего, нет, – сказал Лев Львовский.



- Декрет о Парке высоких технологий был подписан до 2049 года. Бизнес планировал, что предоставленные ему льготы и гарантии просуществую еще несколько десятков лет. И они строили свои планы исходя и этого. Даже несмотря на то, что правительство повысило налоги только на два года, это означает, что теперь договоренности уже не имеют никакой цены. Айтишники видят, что у них нет лобби в ПВТ, которое как-то может оградить их от всего остального, что происходит в государстве. Для бизнеса это сигнал, что нельзя доверять даже самым сердечным обещаниям правительства.



- Один из главных эффектов политического кризиса на экономику состоит в том, что разрушаются институты, и доверие людей к этим институтам. На практике это означает, что бизнес «купить сегодня - продать завтра» еще можно делать. А вложить 10 млн. в завод так, чтобы он окупился в течение ближайших 20 лет, - такой бизнес уже будет нереален, - пояснил Лев Львовский.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Львовский: Когда закончится учебный год, думаю, мы увидим еще одну волну релокации Вторая волна релокации высоквалифицированных специалистов из Беларуси может произойти в конце учебного года.

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC, Лев Львовский, в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».Эскперт также объяснил, как поднятие налогов для IT-сектора и правовой дефолт отбивают охоту у бизнеса планировать на долгосрочную перспективу.Тоже будет касаться, по словам Льва Львовского, и остальных предпринимателей. Если вы не доверяете судам, которые выносят приговоры старушкам за «массовые» мероприятия на их же балконе, то вы не доверите им и хозяйственный спор между вашей компанией и контрагентом. Особенно если контрагентом выступает государство.