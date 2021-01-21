Источник материала: UDF





«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ», – заявила 19 января Тихановская.



«Если бы Светлана Тихановская въезжала в Беларусь в сопровождении представителей ОБСЕ, ООН и Евросоюза. Если бы они гарантировали [безопасность] своим присутствием также, как ранее по своей инициативе послы защищали Светлану Алексеевич. И если бы к этому присоединился белорусский народ в виде тех, кто настойчиво не сдается и протестует – чтобы протестовать с определенной целью, целью возвращения Светланы Тихановской. Выехать на границу, и от границы, с эскортом, с сотней машин, сопровождать до Минска. И тут выходить не на дворовые акции, а каждый день держать охрану возле той резиденции, где она бы осталась», -- говорил Мацкевич в интервью «Еврорадио» еще месяц назад.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смогут ли эмиссары ОБСЕ безопасно привезти Тихановскую в Минск? Светлана Тихановская хочет вернуться на родину, но не попасть при этом в тюрьму. Что могут для этого сделать эмиссары ОБСЕ? Ситуацию для "Ежедневника прояснил...