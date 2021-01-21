Источник материала: UDF











Фото: скриншот с сайта tut.by

– Авторы международного исследования «Глобальный индекс терроризма –2019» присвоили нашей стране самый низкий уровень опасности в мире. По этому показателю мы обошли даже Швейцарию, – отметила ведущая СТВ.









Фото: скриншот с сайта ctv.by

– Эти цифры говорят сами за себя, но в них – больше, чем статистика. На мой взгляд, очень важно ещё и их восприятие, – высказался автор «СБ. Беларусь сегодня». – Не могу не обратиться ещё раз к началу «Большого разговора с Президентом», когда он напомнил о событиях в Украине и огромной ценности жизни в спокойной и удобной для жизни стране. Мы такое государство имеем. Причём по всем параметрам.



– Беларусь, по мнению многих туристов, среди которых и наши ближайшие соседи – россияне, действительно славится как место комфортного и безопасного отдыха. Гости отмечают, что фактически в любом городе страны, не только в столице, можно спокойно гулять по улицам в тёмное время суток. Немалая заслуга в этом – работников правоохранительных органов, – написала автор «Народной газеты» в заметке про рейтинг безопасности Минска.



– По сути, эксперты анализировали, насколько все страны мира готовы отреагировать на вспышки болезней, – сказала ведущая «Беларусь 1». – И в данном конкретном случае, насколько эффективны системы здравоохранения этих государств.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мы обошли даже Швейцарию». Что госСМИ говорили о Беларуси в рейтингах до 2021 и почему сейчас умолчали Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасности стран и 31 – в рейтинге здравоохранения, по сведениям Numbeo. Госмедиа проигнорировали эту новость.