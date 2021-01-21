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«Мы обошли даже Швейцарию». Что госСМИ говорили о Беларуси в рейтингах до 2021 и почему сейчас умолчали

21.01.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мы обошли даже Швейцарию». Что госСМИ говорили о Беларуси в рейтингах до 2021 и почему сейчас умолчали
В этом году Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасности стран и 31 – в рейтинге здравоохранения, по сведениям международной базы данных Numbeo. Беларусские госмедиа проигнорировали эту новость. Посмотрите, что они рассказывали о рейтинге Беларуси до этого.

Негосударственные СМИ 17 января сообщили, что Беларусь опустилась в страновом рейтинге безопасности с 16-го на 114-е место по сравнению с 2020 годом. Издания уточнили, что теперь Беларусь занимает наихудшую позицию в Европе по этому показателю.


«Мы обошли даже Швейцарию». Что госСМИ говорили о Беларуси в рейтингах до 2021 и почему сейчас умолчали

Фото: скриншот с сайта tut.by

Некоторые СМИ, например, «Белсат», Euroradio, Reform.by, указали, что по уровню здравоохранения Беларусь переместилась с 59-го места на 90-е в рейтинге из 93 стран.

ГосСМИ ничего не сказали про свежие рейтинги Беларуси. Но раньше они это делали.

В ноябре 2019 года телеканал СТВ заявил, что Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных стран планеты.

– Авторы международного исследования «Глобальный индекс терроризма –2019» присвоили нашей стране самый низкий уровень опасности в мире. По этому показателю мы обошли даже Швейцарию, – отметила ведущая СТВ.

9 августа 2020 года телеканал «Беларусь 1» напомнил зрителям, что наша страна – одна из самых безопасных в мире, со ссылкой на тот же «Глобальный индекс терроризма – 2019».

Госмедиа ссылались и на рейтинги Numbeo. В 2017 году БелТА, «СБ. Беларусь сегодня» и СТВ сообщили, что Беларусь вошла в топ-10 самых безопасных стран мира по версии этого сервиса.


«Мы обошли даже Швейцарию». Что госСМИ говорили о Беларуси в рейтингах до 2021 и почему сейчас умолчали

Фото: скриншот с сайта ctv.by

– Эти цифры говорят сами за себя, но в них – больше, чем статистика. На мой взгляд, очень важно ещё и их восприятие, – высказался автор «СБ. Беларусь сегодня». – Не могу не обратиться ещё раз к началу «Большого разговора с Президентом», когда он напомнил о событиях в Украине и огромной ценности жизни в спокойной и удобной для жизни стране. Мы такое государство имеем. Причём по всем параметрам.

В 2019-м новость о том, что Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира по данным Numbeo, опубликовали «Беларусь 1», СТВ, БелТА, «СБ. Беларусь сегодня» и «Народная газета».

– Беларусь, по мнению многих туристов, среди которых и наши ближайшие соседи – россияне, действительно славится как место комфортного и безопасного отдыха. Гости отмечают, что фактически в любом городе страны, не только в столице, можно спокойно гулять по улицам в тёмное время суток. Немалая заслуга в этом – работников правоохранительных органов, – написала автор «Народной газеты» в заметке про рейтинг безопасности Минска.

Информировали госСМИ и про высокую позицию Беларуси в международном рейтинге здравоохранения. Так, в марте прошлого года «Беларусь 1» и «СБ. Беларусь сегодня» рассказали, что наша страна вошла в топ-50 эффективных систем здравоохранения мира по данным Глобального рейтинга безопасности здоровья.

– По сути, эксперты анализировали, насколько все страны мира готовы отреагировать на вспышки болезней, – сказала ведущая «Беларусь 1». – И в данном конкретном случае, насколько эффективны системы здравоохранения этих государств.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасности стран и 31 – в рейтинге здравоохранения, по сведениям Numbeo. Госмедиа проигнорировали эту новость.
 
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