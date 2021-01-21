«Хотели дать понять силовикам, что с людьми так нельзя». Пятерых мужчин судят за поврежденное авто семьи милиционера

Источник материала: Tut.by

Еще осенью прошлого года правоохранительные органы сообщили о задержании в деревне Боровая пятерых мужчин, которые испортили машину семьи сотрудника милиции. Так они хотели высказать свое возмущение действиями силовиков. Сотрудники ГУБОПиК и СОБР появились на месте происшествия почти сразу после того, как мужчины подошли к автомобилю. Теперь обвиняемые считают, что силовики знали об их действиях заранее. По их словам, к машине шло девять человек, но четыре «неустановленных лица», которые активничали в протестном чате, куда-то исчезли. Сейчас уголовное дело рассматривают в суде Минского района.







Что о происшествии сообщало МВД

Об этой истории стало известно осенью прошлого года. Милиция рассказала, что пятеро мужчин познакомились в радикальных чатах, они активные участники протестов и решили выместить злобу на правоохранительные органы.

Ночью 29 сентября они оставили свои машины в лесу и пешком дошли до оговоренного места. Там прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов в машине. Автомобиль принадлежал жене милиционера. Задержали их оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБР.

Тогда же госСМИ распространили видео, на котором человек с окровавленным лицом говорит, что «ошибся политическими взглядами».

Мужчинам — от 28 до 39 лет, раньше они не привлекались к уголовной ответственности. На них завели уголовное дело за злостное хулиганство.

Кто проходит по уголовному делу

Сейчас уголовное дело рассматривают в суде Минского района, судья — Виктор Шевцов, гособвинитель — Кристина Косинская. У каждого обвиняемого есть свой защитник.

Прокурор сообщила, что обвиняемые повредили кузов и колеса Renault Kaptur на неохраняемой стоянке в деревне Боровая беспричинно, из хулиганских побуждений. Для этого они использовали гвоздь, два аэрозольных баллона с краской, баллон монтажной пены и нож. Причиненный ущерб составил 5522 рубля 88 копеек. Автомобиль принадлежит семье сотрудника милиции Александра Гейца, он проходит как пострадавший.





В стеклянной клетке зала суда все пятеро обвиняемых, всем предъявлена ч. 2 ст. 339 УК Беларуси (Злостное хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы. Также в обвинении нескольких парней во время следствия появились дополнительные статьи.

32-летний Артем Анищук из Минска. Работал в охране метро, после задержания его «попросили» уволиться. Имеет среднее специальное образование, женат. Свою вину признал.

из Минска. Работал в охране метро, после задержания его «попросили» уволиться. Имеет среднее специальное образование, женат. Свою вину признал. 32-летний работник пиццерии Артем Нечипор из Минска. У парня высшее образование, работает курьером в пиццерии, в разводе, имеет трех дочерей: двух, четырех и девяти лет. Свою вину не признал.

из Минска. У парня высшее образование, работает курьером в пиццерии, в разводе, имеет трех дочерей: двух, четырех и девяти лет. Свою вину не признал. 31-летний Егор Евстратов из Минска. Имеет высшее образование, безработный, холостой. Кроме злостного хулиганства его также обвиняют по ч. 1 ст. 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ). Во время обыска у Егора дома обнаружили на подоконнике стеклянную бутылку с тканью, пропитанной бензином. Сообщили, что этот предмет — изготовленный запал, который хранился в квартире незаконно. Признал вину частично.

из Минска. Имеет высшее образование, безработный, холостой. Кроме злостного хулиганства его также обвиняют по ч. 1 ст. 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ). Во время обыска у Егора дома обнаружили на подоконнике стеклянную бутылку с тканью, пропитанной бензином. Сообщили, что этот предмет — изготовленный запал, который хранился в квартире незаконно. Признал вину частично. 28-летний Павел Сахарчук , родом из Гродненской области. Парень закончил ПТУ, работает водителем в столичной пиццерии, женат, имеет дочь 4,5 года. Кроме злостного хулиганства его также обвиняют по ч. 2 ст. 296 (Незаконные действия в отношении холодного оружия). Установлено, что 23 сентября он сбыл Артему Нечипору телескопическую дубинку, которая является холодным оружием. Свою вину признал.

, родом из Гродненской области. Парень закончил ПТУ, работает водителем в столичной пиццерии, женат, имеет дочь 4,5 года. Кроме злостного хулиганства его также обвиняют по ч. 2 ст. 296 (Незаконные действия в отношении холодного оружия). Установлено, что 23 сентября он сбыл Артему Нечипору телескопическую дубинку, которая является холодным оружием. Свою вину признал. 39-летний минчанин Антон Быковский. Это он на видео с окровавленным лицом отвечал на вопросы силовика. У мужчины высшее образование, работает тренером по карате, женат. Кроме злостного хулиганства его также обвиняют по ч. 1 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств). Во время обыска у него изъяли табак с марихуаной, а в гараже обнаружили горшок с семенами конопли, которая выращивалась под лампой. Признал вину частично.

Обвиняемый Антон Быковский

Потерпевший: «Не понимаю, почему испортили именно мой автомобиль»

Потерпевший Александр Гейц рассказал, что работает в системе МВД — заместителем начальника отдела организации оперативно-режимной работы ДИН МВД. Его жена раньше тоже работала в ДИН инспектором отдела кадров, а сейчас перешла в Академию МВД. Гейц отметил, что они «ни в каких мероприятиях не участвовали», а потому недоумевает, почему мужчины выбрали объектом порчи именно их автомобиль.

— Покупали новый Renault Kaptur в 2018 году в автоцентре. Оформляли кредит на супругу на десять лет. Машиной пользовался я, но это был семейный автомобиль, — рассказывает пострадавший в суде.





24 сентября в телеграм-чате «Каратели Беларуси» появилась информация о супругах Гейц с указанием паспортных данных, адреса проживания, информации об автомобиле и номера телефонов. После этого супруге Александра начали поступать молчаливые звонки и оскорбляющие СМС с номеров в России, Польше. Однако угроз в повреждении авто не было.

Вечером в понедельник, 28 сентября, Александр забрал жену с работы, автомобиль поставили на стоянке возле дома в деревне Боровая. А около четырех утра главе семьи позвонил председатель товарищества жильцов и попросил выйти на стоянку к машине.

— Увидел СОБР, милицию в масках. В автомобиле были проколоты все колеса, по кругу вся исцарапана, облита краской красного цвета, дверные пролеты и выхлопная система залиты монтажной пеной. Четверо мужчин лежали лицом вниз, пятого потом задержали. Я спросил, зачем они это сделали, ведь это машина простого сотрудника, который не причастен ни к каким мероприятиям, а они молчали. Я понимал, что была это какая-то спецоперация [силовиков], но мне ничего о ней не говорили. Почему это со мной произошло, не понимаю по сей день.





Во время расследования дела адвокаты обвиняемых хотели встретиться с Гейцем — договориться о выплатах за причиненный ущерб. Однако пострадавший сказал, что все материальные вопросы будут решаться через суд.

— Я не согласен с суммой ущерба. Не были учтены порезанные колеса Pirelli. Они стоят около 1000 рублей. По страховой ущерб был оценен около 10 тысяч рублей. Машина была застрахована по КАСКО, ее уже сделали. Колеса я взял у знакомых.

Потерпевший заявил на суде иск о возмещении морального ущерба в 3000 рублей. Деньги за материальный ущерб и колеса Гейц просил перевести на счет Радошковичской школы-интерната. Наказание обвиняемым он попросил назначить на усмотрение суда.

— Мы с семьей были без машины: дети ходили в школу, в магазин, к родственникам добирались на общественном транспорте. По-прежнему платим кредит, а машина уже полностью перекрашена, при ее продаже даже неспециалист будет это видеть, — объяснил понесенный моральный ущерб потерпевший.

«Действия силовиков очень возмущали, поэтому объединялись с неравнодушными»

Обвиняемые в основном познакомились друг с другом в телеграм-чатах, участники которых выступали за изменения в стране и поддерживали протесты. Лишь Сахарчук и Нечипор знали друг друга более длительное время, так как вместе работали в пиццерии.

— В начале сентября я создал чат «Кепка». Я не претендовал на полномочия админа, поэтому дал право добавлять людей всем, — рассказал на заседании Павел Сахарчук.

В «Кепке» было 10−12 участников: все пятеро обвиняемых, еще один знакомый Сахарчука, который потом оттуда вышел, а также люди, про которых обвиняемые ничего не знают, хоть и видели некоторых из них на совместных встречах.

— Хотелось найти неравнодушных людей. Матеус, админ чата «Водители 97», дал мне контакт Джона, тот организовал встречу с этой четверкой, — рассказал Сахарчук о том, как незнакомцы появились в чате «Кепка». — Тех, кого я не знаю, писали под никами: А А, Эндрю 2020, Leo Trockij, Эркюль Пуаро. Они и на несколько встреч с нами приходили.

Отметим, что в октябре и ноябре МВД сообщило о задержании администратора и одной из управляющих телеграм-чата «Водители 97%». Они задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела.

Обвиняемые рассказали, что «Кепка» создавалась для общения: у каждого из участников были личные переживания по поводу происходящих событий в стране, обида на силовиков. В чате и на двух-трех состоявшихся встречах они обсуждали происходящее на улицах, агрессию и жестокость силовиков, думали, как донести до сотрудников свои мысли, чтобы те задумались и прекратили применять физическую силу в отношении женщин и детей, стали производить задержания иначе.





На одну из встреч Павел Сахарчук принес пакет с газовыми баллончиками, электрошокерами, телескопической дубинкой. В суде парень пояснил, что эти предметы он получил от курьера, а отправителем посылки был администратор телеграм-чата «Партизаны Беларуси», который сообщил Павлу, что живет в Новосибирске и для него важно, что происходит в Беларуси.

— Это была коробочка 20 на 30 сантиметров. Я ее раскрыл, посмотрел, потом она неделю ездила со мной. В парке на встрече я все раздал: на землю положил, люди смотрели и брали. Налетели, как сороки, потому что это было интересно. Деньги за предметы мне не предлагали и не передавали. Цели их использования мы не обсуждали.

Телескопическую дубинку из пакета Сахарчука забрал Артем Нечипор. Оба парня утверждают, что даже не предполагали, что это — холодное оружие.

«Хотели дать понять милиции: с людьми так нельзя»

В чат «Кепка» из других каналов участники периодически сбрасывали личные данные силовиков. Обвиняемые отметили, что в чатах постоянно подогревали агрессию к сотрудникам ОВД. Однако «это было как зерно», без идеи, что делать с этими сведениями. В числе других туда попали данные и о Renault, на котором ездил Александр Гейц.

— Сообщили, что это автомобиль сотрудника ОМОНа, идеолога. Я думал, что это человек, который настраивает омоновцев против людей. Да, там была аббревиатура ДИН, но я не подумал даже ее расшифровать, — рассказал обвиняемый Сахарчук.

Участники отмечают, что не оценили информацию о Гейце критически, сразу подумали, что «он причастен». Кто-то из «Кепки» спросил у участников, как они смотрят на идею повреждать автомобили действующих милиционеров. Все проголосовали за.





— Автомобиль — это как вторая женщина в семье. За ней надо ухаживать, смотреть, заботиться. И если что-то с ним происходит — то это огорчает. Поэтому хотелось дать понять. Тем не менее машина — это всего лишь железо, не сравнить с ее повреждениями страдания задержанных и избитых силовиками людей, — объяснил голосование участников Артем Нечипор.

Для «урока» выбрали авто Гейца. Но что именно делать с машиной, участники «Кепки» не знали. 28 сентября на встрече группы в парке «был галдеж», поступали разные предложения: кто-то из неизвестных предлагал ее «сжечь и перевернуть», самые безобидные варианты — проколоть шины, раскрасить, поцарапать. Кто точно был инициатором повредить авто, обвиняемые сказать не могут, но утверждают, что неустановленный парень, который приехал на Audi, предлагал «прекратить детский сад и действовать жестко».

— Где возьмем предметы для повреждения, мы не обсуждали. Говорили, что маски наденем. Я не знаю, почему проголосовал за, поддался стадному инстинкту, — сообщил обвиняемый Анищук.

Про «эффект толпы» говорили в суде почти все обвиняемые. Обиды и претензий лично к Гейцу у них не было, отомстить именно сотруднику ДИН цели не стояло — никто из обвиняемых не отбывал срок в колонии или ЛТП.

К машине шло 9 человек, куда делись четверо из них — неизвестно

Вечером накануне происшествия Leo Trockij (его личность не установлена) сообщил в чате, что был на стоянке и убедился, что Renault Гейца находится на месте. Участники «Кепки» договорились встретиться ночью 29 сентября на улице Тикоцкого. На место приехали девять человек: пятеро обвиняемых и четверо тех, кого установить не удалось.

Артем Нечипор вспомнил, что когда вместе с Анищуком и Евстратовым приехали на Тикоцкого, «неустановленные» уже были там. Постояли, поговорили, пока ждали опаздывающих. А в начале четвертого утра группа выдвинулась пешком через лес, МКАД, в сторону стоянки, где стоял Renault. По пути разобрали предметы для повреждения автомобиля — гвоздь, нож, краску и монтажную пену.

Кто-то из группы сказал, что автомобиль принадлежит женщине. Этот факт заставил мужчин на короткое время остановиться, но потом компания все же двинулась дальше.

На стоянке парни подошли к Renault — пробили ножом все колеса, исцарапали кузов гвоздем, разукрасили краской, запенили двери монтажной пеной. Один из обвиняемых снимал все на камеру мобильного телефона.

Куда делись еще четверо парней из группы, обвиняемые не знают. Помнят лишь то, что они шли вместе через лес, а «потом как испарились». Один из обвиняемых утверждает, что четверых неизвестных при задержании тоже положили лицом на землю, а потом их куда-то увели.

От момента, когда обвиняемые начали портить авто, до начала их задержания прошло не больше 20 секунд. На видео, опубликованном ONT NEWS, хорошо видно, что возле Renault находятся как минимум шесть человек.

В суде выяснилось, что еще на стадии подготовки порчи автомобиля Гейца за обвиняемыми наблюдали, их разговоры во время встреч записывались на диктофон. Защитник одного из обвиняемых заявил в суде, что в протоколе, где расшифровывалась аудиозапись общения участников «Кепки» на встрече, включены не все высказывания «неустановленных». Также родственники обвиняемых считают «неустановленных» лиц провокаторами, которые подначивали обвиняемых на активные радикальные действия.

«Стыдно. Зачем так сделали…»

Обвиняемые согласились с предъявленным материальным ущербом, вопросы вызвала лишь стоимость шин. Парни раскаиваются в содеянном.

— Дегенератом чувствую себя, стыдно, раскаиваюсь, жаль, что не удалось попросить прощения у потерпевшего и его жены, — сказал Сахарчук. — Теперь я понял, что я — яркий представитель «диванных войск». Эти детские разговоры… Даже «губопики» смеялись надо мной, говорили, что каждый день такое читают в чатах, но только у нас дошло до дела. Чего мы хотели добиться? Не знаю, и все не знали…

— Раскаиваюсь, мне стыдно стало, когда узнал, что Гейц не виноват. Но я не признаю вину в том, что действовал как хулиган. Подтверждаю, что повредил чужое имущество, я умышленно шел и повреждал, — отметил Нечипор.

Рассмотрение дела продолжится 22 января.