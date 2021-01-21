Только четыре банка сейчас выдают карты рассрочки в Беларуси. Вот их условия

За последние два месяца банки не возобновили прием заявок по ранее приостановленным картам рассрочки. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какой максимальный срок можно сделать покупку в рассрочку, и какие условия предлагают банки тем, кто оформляет новые карты рассрочки сейчас.
Включены карты рассрочки, которые предоставляют беспроцентную (или по ставке не более РВСР) рассрочку в магазинах партнерах. Собраны все предложения от белорусских банков, которые оформляются на данный момент. Мы не рассматривали кредитные карты, овердрафт на карту, безналичные кредиты, а также карты с грейс-периодом.
Всего белорусы сейчас могут выбирать из пяти вариантов карт рассрочки.
Банк, карта
Сумма покупок; справка о доходах; период рассрочки
Магазины; ставка и срок кредитования вне партнерской сети (изменение с сентября); комиссии и обслуживание
Банк ВТБ,
Черепаха
до 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев
Магазины-партнеры (4 094); вне сети партнеров ставка — 13,3% (-0,05 п. п) сроком до 5 лет, период возобновляемости — 2 года; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц
Банк Дабрабыт,
Смарт карта
от 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев
Магазины-партнеры (более 9700); вне сети партнеров ставка — 27,99% (без изменений) сроком до 24 месяцев, период возобновляемости — 24 месяца; снятие в банкоматах банка в пределах лимита 50 BYN в месяц включено, свыше лимита и в других банкоматах — 3,5%, мин. 5 BYN; выпуск и обслуживание карты без комиссий
Белгазпромбанк,
Карта покупок
от 200 до 1000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; рассрочка до 5 месяцев, период возобновляемости — 5 лет; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами
Только в магазинах-партнерах (31 060); при нарушении срока погашения ставка по кредиту — 24,9% (без изменений); выпуск и обслуживание карты без комиссий
МТБанк,
Халва MIX
от 50 до 1000 BYN; без справки о доходах; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев); мани-бэк до 1% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами
Магазины-партнеры (28 906); выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год
МТБанк,
Халва MAX
от 50 до 5000 BYN; без справки о доходах; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев), + 2 месяца к сроку рассрочки, продление рассрочки на выбранные покупки; мани-бэк до 1,5% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами
Магазины-партнеры (28 906); 13,3% (-11,62 п. п) на операции: снятие наличных до 20% лимита, переводы с карты на карту, совершение платежей онлайн; выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание 9,9 BYN в месяц или бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц
Банк, карта; cумма покупок, справка о доходах, период рассрочки
Магазины; ставка и срок кредитования вне партнерской сети (изменение с сентября); комиссии и обслуживание
Банк ВТБ,
Черепаха
до 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев
Магазины-партнеры (4 094); вне сети партнеров ставка — 13,3% (-0,05 п. п) сроком до 5 лет, период возобновляемости — 2 года; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц
Банк Дабрабыт,
Смарт карта
от 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев
Магазины-партнеры (более 9700); вне сети партнеров ставка — 27,99% (без изменений) сроком до 24 месяцев, период возобновляемости — 24 месяца; снятие в банкоматах банка в пределах лимита 50 BYN в месяц включено, свыше лимита и в других банкоматах — 3,5%, мин. 5 BYN; выпуск и обслуживание карты без комиссий
Белгазпромбанк,
Карта покупок
от 200 до 1000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; рассрочка до 5 месяцев, период возобновляемости — 5 лет; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами
Только в магазинах-партнерах (31 060); при нарушении срока погашения ставка по кредиту — 24,9% (без изменений); выпуск и обслуживание карты без комиссий
МТБанк,
Халва MIX
от 50 до 1000 BYN; без справки о доходах; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев); мани-бэк до 1% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами
Магазины-партнеры (28 906); выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год
МТБанк,
Халва MAX
от 50 до 5000 BYN; без справки о доходах; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев), + 2 месяца к сроку рассрочки, продление рассрочки на выбранные покупки; мани-бэк до 1,5% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами
Магазины-партнеры (28 906); 13,3% (-11,62 п. п) на операции: снятие наличных до 20% лимита, переводы с карты на карту, совершение платежей онлайн; выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание 9,9 BYN в месяц или бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц
МТБанк предлагает две карты рассрочки: Халва MIX и Халва MAX. Основное их отличие в периоде предоставления рассрочки: по Халва MAX к стандартному сроку рассрочки добавляется 2 месяца. Также есть возможность самостоятельно продлевать рассрочку по выбранной покупке;
Получить рассрочку по картам на данный момент можно только в сети партнеров банка. Самая крупная сеть в Белгазпромбанке (31 060 точек) и в МТБанке (28 906 точек). В Банке Дабрабыт число торговых точек в 3 раза меньше, в Банке ВТБ — в 7 раз меньше;
Если пользоваться картами рассрочки вне сети партнеров, то ставка по овердрафтному кредиту составит от 13,3% до 27,99%. Самая низкая ставка в Банке ВТБ, а самая высокая в Банке Дабрабыт;
По картам МТБанка совершать покупки вне сети партнеров нельзя. Исключение — ряд «стандартных» операций по карте Халва MAX на сумму не более 20% от лимита овердрафта. К таким операциям относится снятие наличных в банкоматах, переводы на с карты на карту, а также платежи с помощью мобильного приложения или в интернет-банкинге;
Сумма, которую можно потратить на покупки в рассрочку, отличается в разных банках. Одной тысячей рублей ограничен лимит в Белгазпромбанке и в МТБанке по карте Халва MIX; до 5 тысяч — в Банке ВТБ и по карте МТБанка Халва MAX. По карте Банка Дабрабыт сумма покупок может достигать 20 тысяч рублей;
Стоимость покупки при использовании карты рассрочки делится на срок от 1 до 24 месяцев. Чаще всего рассрочка предоставляется на срок от 2 до 6 месяцев;
Карты Белгазпромбанка и Банка Дабрабыт — бесплатны. Условно бесплатными является карта Банка ВТБ и Халва MAX: при соблюдении критериев бесплатности плата за обслуживание карты взиматься не будет. Единственная платная карта — Халва MIX. Она обойдется в 9,9 рублей в год;
Из бонусов: на покупки своими деньгами по некоторым картам начисляется мани-бэк от 1 до 2% от суммы