Только четыре банка сейчас выдают карты рассрочки в Беларуси. Вот их условия

Источник материала: Tut.by

За последние два месяца банки не возобновили прием заявок по ранее приостановленным картам рассрочки. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какой максимальный срок можно сделать покупку в рассрочку, и какие условия предлагают банки тем, кто оформляет новые карты рассрочки сейчас.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Включены карты рассрочки, которые предоставляют беспроцентную (или по ставке не более РВСР) рассрочку в магазинах партнерах. Собраны все предложения от белорусских банков, которые оформляются на данный момент. Мы не рассматривали кредитные карты, овердрафт на карту, безналичные кредиты, а также карты с грейс-периодом.

Всего белорусы сейчас могут выбирать из пяти вариантов карт рассрочки.

Банк, карта Сумма покупок; справка о доходах; период рассрочки Магазины; ставка и срок кредитования вне партнерской сети (изменение с сентября); комиссии и обслуживание Банк ВТБ,

Черепаха до 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев Магазины-партнеры (4 094); вне сети партнеров ставка — 13,3% (-0,05 п. п) сроком до 5 лет, период возобновляемости — 2 года; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц Банк Дабрабыт,

Смарт карта от 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев Магазины-партнеры (более 9700); вне сети партнеров ставка — 27,99% (без изменений) сроком до 24 месяцев, период возобновляемости — 24 месяца; снятие в банкоматах банка в пределах лимита 50 BYN в месяц включено, свыше лимита и в других банкоматах — 3,5%, мин. 5 BYN; выпуск и обслуживание карты без комиссий Белгазпромбанк,

Карта покупок от 200 до 1000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; рассрочка до 5 месяцев, период возобновляемости — 5 лет; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами Только в магазинах-партнерах (31 060); при нарушении срока погашения ставка по кредиту — 24,9% (без изменений); выпуск и обслуживание карты без комиссий МТБанк,

Халва MIX от 50 до 1000 BYN; без справки о доходах; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев); мани-бэк до 1% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами Магазины-партнеры (28 906); выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год МТБанк,

Халва MAX от 50 до 5000 BYN; без справки о доходах; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев), + 2 месяца к сроку рассрочки, продление рассрочки на выбранные покупки; мани-бэк до 1,5% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами Магазины-партнеры (28 906); 13,3% (-11,62 п. п) на операции: снятие наличных до 20% лимита, переводы с карты на карту, совершение платежей онлайн; выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание 9,9 BYN в месяц или бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц

Банк, карта; cумма покупок, справка о доходах, период рассрочки Магазины; ставка и срок кредитования вне партнерской сети (изменение с сентября); комиссии и обслуживание Банк ВТБ,

Черепаха до 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев Магазины-партнеры (4 094); вне сети партнеров ставка — 13,3% (-0,05 п. п) сроком до 5 лет, период возобновляемости — 2 года; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц Банк Дабрабыт,

Смарт карта от 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев Магазины-партнеры (более 9700); вне сети партнеров ставка — 27,99% (без изменений) сроком до 24 месяцев, период возобновляемости — 24 месяца; снятие в банкоматах банка в пределах лимита 50 BYN в месяц включено, свыше лимита и в других банкоматах — 3,5%, мин. 5 BYN; выпуск и обслуживание карты без комиссий Белгазпромбанк,

Карта покупок от 200 до 1000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; рассрочка до 5 месяцев, период возобновляемости — 5 лет; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами Только в магазинах-партнерах (31 060); при нарушении срока погашения ставка по кредиту — 24,9% (без изменений); выпуск и обслуживание карты без комиссий МТБанк,

Халва MIX от 50 до 1000 BYN; без справки о доходах; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев); мани-бэк до 1% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами Магазины-партнеры (28 906); выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год МТБанк,

Халва MAX от 50 до 5000 BYN; без справки о доходах; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев), + 2 месяца к сроку рассрочки, продление рассрочки на выбранные покупки; мани-бэк до 1,5% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами Магазины-партнеры (28 906); 13,3% (-11,62 п. п) на операции: снятие наличных до 20% лимита, переводы с карты на карту, совершение платежей онлайн; выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание 9,9 BYN в месяц или бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц

Условия по картам рассрочки

Ряд банков по-прежнему не принимает заявки на новые карты рассрочки. Среди них Беларусбанк , Приорбанк , Альфа-Банк , Paritetbank и БПС-Сбербанк . На данный момент карты рассрочки оформляют в четырех банках;

, , , и . На данный момент карты рассрочки оформляют в четырех банках; МТБанк предлагает две карты рассрочки: Халва MIX и Халва MAX. Основное их отличие в периоде предоставления рассрочки: по Халва MAX к стандартному сроку рассрочки добавляется 2 месяца. Также есть возможность самостоятельно продлевать рассрочку по выбранной покупке;

предлагает две карты рассрочки: Халва MIX и Халва MAX. Основное их отличие в периоде предоставления рассрочки: по Халва MAX к стандартному сроку рассрочки добавляется 2 месяца. Также есть возможность самостоятельно продлевать рассрочку по выбранной покупке; Получить рассрочку по картам на данный момент можно только в сети партнеров банка. Самая крупная сеть в Белгазпромбанке (31 060 точек) и в МТБанке (28 906 точек). В Банке Дабрабыт число торговых точек в 3 раза меньше, в Банке ВТБ — в 7 раз меньше;

(31 060 точек) и в (28 906 точек). В число торговых точек в 3 раза меньше, в — в 7 раз меньше; Если пользоваться картами рассрочки вне сети партнеров, то ставка по овердрафтному кредиту составит от 13,3% до 27,99%. Самая низкая ставка в Банке ВТБ , а самая высокая в Банке Дабрабыт ;

, а самая высокая в ; По картам МТБанка совершать покупки вне сети партнеров нельзя. Исключение — ряд «стандартных» операций по карте Халва MAX на сумму не более 20% от лимита овердрафта. К таким операциям относится снятие наличных в банкоматах, переводы на с карты на карту, а также платежи с помощью мобильного приложения или в интернет-банкинге;

совершать покупки вне сети партнеров нельзя. Исключение — ряд «стандартных» операций по карте Халва MAX на сумму не более 20% от лимита овердрафта. К таким операциям относится снятие наличных в банкоматах, переводы на с карты на карту, а также платежи с помощью мобильного приложения или в интернет-банкинге; Без подтверждения доходов карты оформляют в МТБанке , Банке Дабрабыт (при сумме лимита до 5 тысяч рублей) и в Банке ВТБ . В Белгазпромбанк необходимо предоставить справку о доходах за последние 3 месяца;

, (при сумме лимита до 5 тысяч рублей) и в . В необходимо предоставить справку о доходах за последние 3 месяца; Сумма, которую можно потратить на покупки в рассрочку, отличается в разных банках. Одной тысячей рублей ограничен лимит в Белгазпромбанке и в МТБанке по карте Халва MIX; до 5 тысяч — в Банке ВТБ и по карте МТБанка Халва MAX. По карте Банка Дабрабыт сумма покупок может достигать 20 тысяч рублей;

и в по карте Халва MIX; до 5 тысяч — в и по карте Халва MAX. По карте сумма покупок может достигать 20 тысяч рублей; Стоимость покупки при использовании карты рассрочки делится на срок от 1 до 24 месяцев. Чаще всего рассрочка предоставляется на срок от 2 до 6 месяцев;

Карты Белгазпромбанка и Банка Дабрабыт — бесплатны. Условно бесплатными является карта Банка ВТБ и Халва MAX: при соблюдении критериев бесплатности плата за обслуживание карты взиматься не будет. Единственная платная карта — Халва MIX. Она обойдется в 9,9 рублей в год;

и — бесплатны. Условно бесплатными является карта и Халва MAX: при соблюдении критериев бесплатности плата за обслуживание карты взиматься не будет. Единственная платная карта — Халва MIX. Она обойдется в 9,9 рублей в год; Из бонусов: на покупки своими деньгами по некоторым картам начисляется мани-бэк от 1 до 2% от суммы