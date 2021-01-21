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«Ухудшающаяся ситуация в Беларуси»: в ПАСЕ предлагается провести срочные дебаты

21.01.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 25-28 января в Страсбурге предлагается провести срочные дебаты на тему «Ухудшающаяся ситуация в Беларуси», сообщила пресс-служба ПАСЕ.

«Ухудшающаяся ситуация в Беларуси»: в ПАСЕ предлагается провести срочные дебаты

Предлагается также провести срочные дебаты по темам «Арест и заключение под стражу Алексея Навального», «Свобода выражения мнений под угрозой со стороны больших технологических компаний» и «Запрет русского языка и других языков национальных меньшинств в Украине».

На открытии сессии будет принято решение, какие две из четырех предложенных тем будут обсуждаться.

 

 
 
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На зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 25-28 января в Страсбурге предлагается провести срочные дебаты на тему «Ухудшающаяся ситуация в...
 
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