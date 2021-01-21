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ЧМ по гандболу: белорусы, выигрывая у шведов восемь мячей, смогли лишь добиться ничьей

21.01.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские гандболисты в первом матче основного раунда чемпионата мира не смогли переиграть сборную Швеции, хотя имели для этого все основания.

ЧМ по гандболу: белорусы, выигрывая у шведов восемь мячей, смогли лишь добиться ничьей

По ходу встречи преимущество дружины Юрия Шевцова достигало восьи мячей. Однако мало того, что команда не смогла выиграть хоть с каким-то счетом, наши земляки на последних секундах ушли от поражения. Итог — 26:26.

Турнирное положение в нашей группе теперь следующее:

  1. Швеция — 5 очков;
  2. Египет — 4;
  3. Словения — 4;
  4. Россия — 3;
  5. Беларусь — 2;
  6. Северная Македония — 0.

На этой стадии белорусы еще сыграют с египтянами (22 января) и северными македонцами (24 января).

 
 
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Белорусские гандболисты в первом матче основного раунда чемпионата мира не смогли переиграть сборную Швеции, хотя имели для этого все основания.
 
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