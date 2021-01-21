ЧМ по гандболу: белорусы, выигрывая у шведов восемь мячей, смогли лишь добиться ничьей

Белорусские гандболисты в первом матче основного раунда чемпионата мира не смогли переиграть сборную Швеции, хотя имели для этого все основания.





По ходу встречи преимущество дружины Юрия Шевцова достигало восьи мячей. Однако мало того, что команда не смогла выиграть хоть с каким-то счетом, наши земляки на последних секундах ушли от поражения. Итог — 26:26.

Турнирное положение в нашей группе теперь следующее:

Швеция — 5 очков; Египет — 4; Словения — 4; Россия — 3; Беларусь — 2; Северная Македония — 0.

На этой стадии белорусы еще сыграют с египтянами (22 января) и северными македонцами (24 января).