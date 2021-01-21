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«Нам бы разобраться со своей диктатурой». Тихановская не стала оценивать Путина
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская не хочет оценивать лидеров зарубежных государств.
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Она отметила, что не хочет «давать оценку тому, что происходит в России». «Нам бы разобраться со своей диктатурой», — подчеркнула Тихановская.
В то же время она отметила, что в России «есть над чем работать», так как россияне «далеки, как и Беларусь, от демократии».
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская не хочет оценивать лидеров зарубежных государств.
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