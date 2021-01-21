«Нам бы разобраться со своей диктатурой». Тихановская не стала оценивать Путина

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская не хочет оценивать лидеров зарубежных государств.





На вопрос DW : «После отравления и ареста Алексея Навального как бы вы назвали Владимира Путина?», она заявила, что «не буду раздавать регалии или как-то называть руководителей других стран».

Она отметила, что не хочет «давать оценку тому, что происходит в России». «Нам бы разобраться со своей диктатурой», — подчеркнула Тихановская.

В то же время она отметила, что в России «есть над чем работать», так как россияне «далеки, как и Беларусь, от демократии».