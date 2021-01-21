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Убедил ли Лукашенко Путина, что «мятеж» в Беларуси успешно подавлен?
Источник материала: Навiны
Вечером 20 января Александр Лукашенко и Владимир Путин впервые в наступившем году поговорили по телефону. Из лапидарных отчетов их пресс-служб следует, что обсудили прежде всего интеграцию (сотрудничество в рамках Союзного государства, ЕАЭС) и борьбу с ковидом. Затрагивался ли
Не слишком верится, что столь животрепещущие вопросы могли быть проигнорированы. Если одну из составных частей Союзного государства будет и впредь колбасить от внутренней нестабильности, то какая к черту интеграция?
А может, Лукашенко убедил Путина, что все уже тип-топ, что мятеж, как он назвал бурные прошлогодние события, подавлен — и потому заваривать кашу с новой конституцией, новыми выборами и этим, прости господи, транзитом власти сейчас нет никакого резона?
Логика Лукашенко: ни к чему мудрить, если репрессии работают
Во всяком случае, очевидно, что для себя Лукашенко решил именно так. И в этих вопросах он как минимум будет
Лукашенко долго колебался, но сейчас «определил свою стратегию. Она достаточно проста и основывается на выводе, что протест он подавил», считает эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. Свои мысли он изложил на заседании экспертного клуба центра «Европейский диалог» 19 января в Минске.
По мнению аналитика, Лукашенко убедился, что «фактор
Он предполагает, что Лукашенко решил отказаться от обещаний, данных Путину на сентябрьских
«Конституционная реформа спускается на тормозах. Это была идея компромисса с обществом, уступок обществу. Сейчас, когда он решил, что протест подавил, необходимость в компромиссе, в “морковке” отпала. Не факт, что вообще эта конституционная реформа будет», — заявил Карбалевич.
В итоге, по его мнению, намеченное на февраль
А как же «план Путина — Патрушева»?
Да, но даст ли белорусскому вождю релаксировать Кремль? Ряд экспертов, в том числе директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий, утверждают, что в августе прошлого года под впечатлением белорусских
Во всяком случае, всю осень и в декабре то глава российской дипломатии Сергей Лавров, то другие официальные московские спикеры, а то и сам Путин напоминали, что Лукашенко-де, как они дипломатично выражались, инициировал конституционную реформу с перспективой новых выборов.
Так неужели Москва сейчас так легко отступится от своих условий?
Нынешнюю ее позицию по отношению к белорусском кризису Сивицкий называет амбивалентной. «Кремль рассматривает несколько вариантов реагирования на кризис в Беларуси, и они отнюдь не ограничиваются опцией поддержки Александра Лукашенко», — заявил аналитик 19 января на заседании «Европейского диалога».
Он подчеркнул, что Москва хотя и сокращает экономическую поддержку режима Лукашенко, а также старается снизить зависимость от Беларуси на западном стратегическом направлении, но по-прежнему заинтересована сохранять контроль над Беларусью. «В какой форме и какие методы, инструменты при этом использовать, остается дискуссионным вопросом», — сказал эксперт.
Сценарии Кремля: вплоть до крымского
По утверждению Сивицкого, среди сценариев, которые обсуждались московскими стратегами начиная с 2015 года, кроме фактического объединения вооруженных сил и углубленной интеграции фигурировали также «смена режима на более податливый» и даже «крымский вариант военной интервенции, но после 2024 года».
Впрочем, кризисы последнего времени на постсоветском пространстве (Карабах,
По его мнению, российское руководство хочет навязать Лукашенко «определенные параметры контролируемого транзита власти» с возможным переходом к парламентской республике. Цель — сохранить Беларусь в своей сфере влияния, «но с сокращением или даже полным сбросом экономических обязательств и издержек от поддержки белорусской экономики».
Также Россия «заинтересована в той или иной форме децентрализации власти в Беларуси, чтобы получить больший потенциал влияния на принимаемые решения». Ведь при Лукашенко «Кремль сталкивается с
Он не исключает, что в Москве хотели бы достичь сделки по Беларуси с западными странами — при условии, что те признают Беларусь частью зоны российского влияния.
От сторонников перемен потребуется сильная контригра
В том, что
И Лукашенко всячески старается сейчас доказать, что он в этой роли незаменим. Он играет на антизападных фобиях и настроениях российской правящей элиты, на ее боязни, что зараза цветных революций перекинется и на Россию. История с арестом Навального, грозящая обострить и так скверные отношения Москвы с Западом, для Минска — очередной подарок судьбы. И вообще впечатление таково, что тактически, ситуативно Лукашенко пока
При этом главный его козырь на сегодня — то, что он-де взял ситуацию в стране под полный контроль, задушил «мятеж». Но так ли это? Картина прояснится уже вскоре: и власти, и их оппоненты готовятся к горячей весне.
«Единственный фактор, который может повлиять на внутриполитическую ситуацию, — это масштаб политических протестов, готовность белорусского общества сопротивляться», — подчеркнул на заседании «Европейского диалога» Карбалевич.
Пока Путин, вероятно, не сильно прессингует Лукашенко насчет сочинских обещаний: угомонил протесты — ну и ладно, там посмотрим. Однако новая их волна может снова обострить для Кремля вопрос транзита власти в Беларуси, замены токсичного и неперспективного правителя на другую фигуру.
Противникам Лукашенко, однако, важно учитывать, что при разработке такой комбинации Москва будет печься явно не о белорусской демократии, а о своих великодержавных интересах. Так что понадобится сильная контригра.
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Если Москва и надумает сменить нынешнего белорусского правителя, то будет печься не о демократизации…
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