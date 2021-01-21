Белоруску оштрафовали за протесты, она уверена — за штаны. Что сказал суд?

Источник материала: Onliner

Пополняем коллекцию необычных причин для преследования по закону. Жительница Гродно Любовь Сарлай предполагает, что ее оштрафовали за неподходящие к нашей мирной стране штаны. В то же время важно отметить, что в решении суда про штаны ничего не сказано. За что тогда наказали?

Любовь говорит, что ее и еще одну женщину задержали 17 января. Было как обычно: шли по улице Советской, подбежал ОМОН, отвели в бус. На следующий день по Skype состоялся суд. Любовь признали виновной по административной статье 23.34 — тоже все как обычно. Дали штраф 20 базовых (580 рублей), но не посадили — возможно, зачлось то, что у нее двое детей и она сейчас находится в отпуске по уходу за младшим. (Женщина уточняет, что, насколько она знает, ее спутнице достались сутки.)

В постановлении написано: «…приняла активное участие в несанкционированном массовом мероприятии… двигалась по улице и выкрикивала „Жыве Беларусь“, чем нарушила установленный порядок…»

Любовь отрицает:

— Ни в каком мероприятии я не участвовала. У нас нет уже ничего, там даже людей не было. Это центр города, много камер, я без маски — можно убедиться, что я даже рта не открываю.





Но это все мы слышали миллион раз. В какой момент в этой истории появляются штаны? Дело в том, что в момент похода по Советской на женщине действительно были утепленные штаны с бело-красно-белыми полосами. Она рассказывает:

— Мне давали на подпись то, что милиционер написал от руки. Я хотела сфотографировать, потому что это что-то с чем-то, но не разрешили. Тогда я это хотя бы зачитала вслух, чтобы услышали другие милиционеры и задержанная женщина. Теперь дословно не помню — что-то про влияние цвета штанов на общественно-политическую обстановку. Я еще удивилась: «Вы серьезно такое в документе пишете?!» Он промолчал.

Про эту бумагу мы знаем со слов Любови, на руки ее не отдали.

Тема одежды, по словам Любови, продолжилась на процессе. Она говорит, что главные моменты, которые выяснял суд — это для чего она вообще выходила в город и почему именно в таких штанах:

— Спросил, какого цвета куртка, — я сказала, что черная. Какого цвета шарф? Красный… «А штаны? Хотите сказать, вы в таких штанах просто так по городу гуляли?» Я говорю: «Не поверите — просто так. Вы ищете то, чего нет! Эти штаны с 2014 года. Мы же взрослые люди, думаете, я лампасы специально пришивала? Я их просто зимой ношу, у меня других нет».

Любовь в доказательство показывает снимки, на которых она в этих злополучных штанах. По фотографиям можно видеть, как растет ее старший сын – на самой давней ему года 3, теперь 6 лет. И только лампасы везде одинаковые.







Женщина уверена, что выписанные ей 20 базовых проистекают как раз из принципа цветовой дифференциации штанов — хоть этого и нет на бумаге. Намерена обжаловать постановление суда. Штаны-то одни.

Нынешняя реальность упорно отбивает у нас способность удивляться. Все более дикие события кажутся заурядными. Возможно, если долго смотреть на ваши личные штаны, удастся увидеть, как и они окажутся вне закона.

Такое уже бывало. Сначала Цой написал неподходящую песню, подведя под монастырь полесского слесаря. Теперь вот польские швейники неосторожно сшили штаны, подставив жительницу Гродно. Что еще замышляют против белорусов?

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