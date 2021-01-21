Если не депозит, то что? Сколько можно заработать на облигациях в Беларуси

Источник материала: Onliner После того как проценты по валютным депозитам опустились до отметки 2,3%, а рублевые — до 18—20%, такой вид заработка перестал интересовать белорусов. Зарабатывать на курсе доллара, просто храня деньги дома, — такая себе история. А какой есть выход? В поисках других вариантов заработка мы решили обратить внимание на облигации. Какие варианты предлагает рынок, какие риски и какие подводные камни есть в этом способе заработка, читайте в нашем материале.

Немного статистики

По данным Минфина, количество предприятий и организаций, которые выпускают облигации в Беларуси, — 271. Если брать объем рынка облигаций, то он составляет 32,7 млрд рублей. Для сравнения: бюджет Беларуси на 2021 год — 23 млрд рублей.





Что важно помнить перед тем, как купить облигации?

— Во-первых, должны быть свободные денежные средства, чтобы их можно было инвестировать, — объясняет представитель провайдера данных по финансовым рынкам Cbonds в Беларуси Леонид Уваров. — Если кто-то решил взять кредит и заработать на облигациях, то непрофессиональному игроку я бы не советовал этого делать.





Во-вторых, необходимо учитывать риски. По банковскому вкладу у нас есть гарантия со стороны государства по стопроцентному возмещению вкладов. В облигациях таких гарантий нет. В случае дефолта эмитента есть риск не вернуть деньги.

В-третьих, чтобы купить облигации, физическому лицу нужно обратиться к профессиональному участнику рынка ценных бумаг — брокеру, так как сделки с ценными бумагами — это лицензируемая деятельность. Лицензии на брокерскую деятельность выдает Департамент по ценным бумагам Министерства финансов.

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На данный момент в стране работает 54 брокера. В среднем их услуги стоят около 50 рублей. К примеру, дочерняя компания «Беларусбанка» «АСБ Брокер» берет с физических лиц 0,02% от суммы сделки, но не менее 45 рублей за одну сделку. Однако есть на рынке и те, кто готов работать бесплатно.

— В-четвертых, надо выбрать депозитарий — то место, где будут находиться облигации. Это обязательное условие (хранить ценные бумаги дома нельзя). Всего в стране 31 депозитарий, в том числе крупные банки. Стоимость услуг по хранению и учету ценных бумаг может существенно различаться у различных депозитариев.





К примеру, открытие счета «депо» и заключение депозитарного договора в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг для физлиц будет стоить 20 рублей, обслуживание — 10 копеек в день за каждую облигацию, но не менее 10 рублей в месяц, заявка на выплату — 10 рублей и так далее.

— Но опять же на рынке есть варианты по бесплатному хранению облигаций. К слову, бывают ситуации, когда брокер и депозитарий могут быть в одном лице.

Ну и в-пятых, необходимо определить, как будут проходить расчеты по облигациям. Нужно выбрать банк, открыть денежный счет и перевести со счета деньги брокеру для покупки облигаций, — подытоживает Леонид.





Какие могут быть облигации?

Как и во всем мире, в Беларуси облигации экспертно делятся на эшелоны в зависимости от того, кто их выпускает (эмитента).

— Первый эшелон считается самым надежным в любой стране. Это государственные ценные бумаги, крупные государственные системообразующие компании. В Беларуси к ним я отнес бы ВГДО — валютные государственные долгосрочные облигации, их выпускает Министерство финансов. На внутреннем рынке считается, что надежнее государства заемщика нет, — объясняет Леонид. — При этом облигации первого эшелона, как правило, выпускают под более низкий процент, так как первый уровень считается наименее рискованным.



Фото: belarus24.by

Второй эшелон — это крупные корпоративные эмитенты. К примеру, «Евроторг», «Конте Спа» и так далее. Здесь доходность выше, чем в первом эшелоне, но выше и риски.

Третий эшелон — это облигации среднего и малого бизнеса. Сюда я также отнес бы высокодоходные облигации, которые выпускают недостаточно известные на рынке компании либо те, кто стартовал недавно. Здесь ставки самые высокие.





Чем они обеспечены?

— В Беларуси юридическое лицо может выпускать облигации при выполнении ряда условий, которые определены законодательством. Так, например, для выпуска необеспеченных облигаций юридическое лицо должно соблюдать условия по прибыльности, выполнять требования по чистым активам и ряд других требований.

В качестве обеспечения по облигациям могут выступать залог имущества, поручительство, банковская гарантия, страхование ответственности за неисполнение обязательств эмитента облигаций.





Какие проценты и сроки обещают эмитенты?

В данный момент основная масса облигаций для физлиц выпускается на срок от 1 года до 5 лет. При этом основная валюта, как правило, — это белорусские рубли и доллары. Номинальная стоимость одной облигации может стартовать с $50. Есть варианты и по $1000.

Проценты могут варьироваться от 7,5 до 10% для валютных облигаций. К примеру, облигации Минфина дают 7,5% годовых, валютные облигации без обеспечения от «Евроторга» — 7%, а вот «Автотрейдлизинг» — 10%.

Рублевые облигации сейчас продают в основном под 40%, но есть в обращении и старые рублевые облигации от «Авангард-Лизинг» — у них процент годовых доходит до 72%.





Смогу ли я чуть что быстро продать облигации и по какой цене?

— В Беларуси слабо развит вторичный рынок ценных бумаг, — отмечает Леонид. — В открытом доступе практически нет котировок облигаций на вторичном рынке. Однако вы можете обратиться к своему брокеру, и он через свою клиентскую базу или по своим рекламным каналам сможет найти вам покупателя. Объявления могут выглядеть вот так и размещаться даже в телеграм-каналах брокеров:





Вот пример. Вы купили облигации «Евроторга», завтра решили поменять машину и продать эти бумаги. Опять обратились к брокеру. Когда рынок развит, вы просто смотрите любую информационную систему и видите цену либо у брокера уже даже есть встречное предложение о покупке этих бумаг. У нас сделок сравнительно мало, ликвидность рынка не такая большая, вторичный рынок не развит. Получается, что вы не можете в любой момент получить информацию о стоимости ваших облигаций.

Цена сделки зависит от эмитента, параметров облигации (ставки и срока) и количества облигаций. Можно продать облигации по той же цене, что и купили, можно чуть выше, а можно оказаться в минусе. На барахолке Onliner есть объявления о продаже и покупке облигаций. Кто-то предлагает купить по номинальной стоимости, кто-то обещает минимальный дисконт.





Для того чтобы облигации были более привлекательными для покупателя, эмитенты предусматривают оферту — предложение о досрочном выкупе бумаг. Наличие оферты практически у каждой облигации на рынке корпоративных ценных бумаг — особенность белорусского рынка.

— То есть, к примеру, вы покупаете двухлетнюю облигацию с полугодовой офертой. Эмитент заявляет вам, что она будет доступна каждые полгода, — говорит Леонид. — Это значит, что спустя полгода, если вы обратитесь к эмитенту в установленный срок, он будет обязан у вас эту бумагу выкупить. Отличие облигации с офертой от безотзывного депозита в том, что вы можете забрать свои деньги до конца срока обращения облигации. Плюс доходы по облигациям не облагаются подоходным налогом.





А что, если компания, выпустившая облигации, станет банкротом?

— Понятно, что риски банкротства есть и будут. Не все юридические лица хорошие. Это же бизнес, он может идти, а может и нет, — отмечает Леонид. — Но в Беларуси случаи банкротства эмитентов довольно редки, они даже единичны. Из громких случаев, например, можно вспомнить компанию Аверьянова «Ростэм» или ООО «Жилстройкомплект». Дефолты касались больше юридических, а не физических лиц. В случае дефолта по облигациям у физлиц есть своя очередность в удовлетворении требований.

Как правило, дефолты по облигациям — это индивидуальные истории. Единого алгоритма действий нет. Физическому лицу лучше всего консультироваться у брокера, обмениваться информацией с другими держателями облигаций и в законном порядке искать способы вернуть инвестированные средства.