Дефицит видеокарт, манипуляции с рынком криптовалют и недоверие. И почему растет биткоин?

Источник материала: Onliner История повторяется в который раз: криптовалюты вновь начали набирать обороты после того, как ситуация с виртуальными деньгами, казалось бы, уже устоялось. Последствия те же: дефицит видеокарт и других «майнерских» комплектующих, потом (или сразу) — рост цен на них. Мы попытались разобраться, ожидаемо ли все это, кто за этим стоит, а заодно изменилось ли отношение к крипте в Беларуси.

Если говорить об официальном отношении к криптовалютам, в Беларуси все по-старому. Движения вокруг крипты есть как в нашей стране, так и в России, имеющей значительное влияние на Беларусь, экономику которой сложно назвать самостоятельной. Но ничего серьезного. У белорусского криптосообщества были определенные ожидания касательно декрета №8: что он получит развитие, будет сделан еще один шаг в сторону законодательного упрощения операций и, возможно, продления льгот, — но не случилось.

— С другой стороны, у наших соседей, в Российской Федерации, долго и мучительно принимался закон «О цифровых активах», в котором из плюсов — только признание наличия этих самых цифровых активов как юридической сущности. В остальном же к нему много вопросов. Поэтому я бы сказал, что на таком фоне отсутствие изменений — это тоже хорошо, — говорит Алексей Короленко, представитель биржи Free2ex .



Фото: Karolina Grabowska/Pexels.com

Сейчас в Беларуси сложилась ситуация, когда с точки зрения закона, если он выполняется, все выглядит почти радужно: криптоэнтузиастам не надо опасаться за намайненные и/или обмененные криптоденьги. С другой стороны, нет уверенности в том, что спустя определенное время все не изменится — неожиданно и, может быть, болезненно.

— Есть люди, которые делают карточку, выводят на нее крипту, проблем у них нет. Может, и не будет. Но ведь ставки налога подняли, хотя обещали этого не делать (для резидентов ПВТ и «Великого камня». — Прим. Onliner), — считает Артем, который «варится» в теме крипты давно.

Он добавляет, что белорусские юридические лица, в деятельности которых «замешана» крипта, также могут использовать ее без опаски — главное, документально подтвердить все транзакции. То же касается и «физиков», которыми может заинтересоваться налоговая.

Его слова подтверждает Алексей. Он уточняет, что операции 2020, 2021 и 2022 годов все еще будут безналоговыми для граждан Беларуси.





— Доходы от криптовалюты нет нужды декларировать в обязательном порядке. Но налоговая имеет право затребовать у гражданина заполнить декларацию. В таком случае декларация заполняется, но к криптодоходам применяется ставка 0%, — говорит он и добавляет, что в случае получения крупных доходов рекомендует декларировать их по собственной инициативе. — Если делать все грамотно, вы сразу снимете вопросы. Пример: в будущем планируется крупное приобретение, например дом или квартира, и вашими доходами справедливо заинтересуются — инспекция, к сожалению или к счастью, не читает наши мысли.

Существуют нюансы, которые пока не проявились. На них указывает Артем:

— У нас есть некоторые сложности с трактовкой налоговых правил, есть много неуточненных моментов, в некоторых случаях нет единообразия.

Еще один момент, который для кого-то не очевиден. Если ты по паспорту белорус, но не проживаешь на родине, льгота не действует — начинает работать законодательство той страны, в которой человек провел 183 и более дней в течение календарного года. Аналогично для иностранцев, находящихся в Беларуси тот же промежуток времени: они являются налоговыми резидентами республики и подпадают под действие нашего налогового законодательства.



Фото: Александр Ружечка

— Есть ли конкретная сумма, которая наверняка привлечет внимание к вашей персоне?

— Если мы говорим о проживающих в Беларуси, я считаю, что это любая сумма. Но есть люди, которые меняют деньги через биржу. У них мощности относительно большие — по этой причине, видимо, — поясняет Петр, наш третий собеседник, который занимается майнингом не первый год. Он изыскивает иные способы обмена, оставаясь в рамках закона, чтобы при интересе к его персоне документально подтвердить источник средств: крипта.

Для обмена можно использовать белорусские официальные биржи, однако лишний раз светиться там по описанным выше причинам желает не каждый. При этом Петр указывает на низкий процент у подобных площадок: он обычно заметно выгоднее, чем у «менял» или ряда российских сервисов. Но и «импортными» пользоваться можно — правда, могут возникнуть вопросы о поступлении на белорусскую карту денег из-за рубежа. Тогда могут пригодиться документальные подтверждения операций с криптовалютой.



Фото: Александр Ружечка

— Вопросы у контролирующих органов действительно могут возникнуть. Но не потому, что это доходы от криптодеятельности, а потому, что вывод средств происходит с зарубежной биржи. Формально это доходы из-за границы, поэтому в зависимости от конкретной районной налоговой и возникают подобные ситуации. Но, повторюсь, с криптой это вообще никак не связано, — отметил Алексей.

В случае работы с белорусскими биржами — резидентами ПВТ последние могут предоставить так любимую госорганами «справку с печатью», с «фиатом» проблем не будет, а все токены — «чистые» и проверенные.

Но давайте вернемся к вопросу, что вообще произошло: почему криптовалюты пошли вверх и вообще нормально ли это? Объяснить процессы «научно» нельзя, зато есть предположения и мнения.

— Все было закономерно. Я этого ожидал, другой вопрос — когда, со сроками промахнулся. Рассчитывал, что все произойдет через два — два с половиной года после предыдущего хайпа, — говорит Артем.



Фото: Karolina Grabowska/Pexels.com

Сейчас, по его словам, начался очередной цикл, в рамках которого в крипту будет вовлечена новая аудитория.

— Я думал, что на прошлом хайпе о крипте уже все слышали. Спрашиваю у знакомого юриста: «А где ты был в 2017 году?» Отвечает: «Ну, я там что-то слышал, но не купил и не собирался, информацией вообще никакой не владею», — а сейчас решил купить.

Таких, по словам Артема, немало.

Также процесс направлен и на нынешних игроков, которые в теме давно. Однако их предыдущими «хаями» (от слова high — «высоко», «дорого») в $20 тыс. не заманишь, нужно «пампить» дальше. Под эту лавочку можно также привлечь новых инвесторов средней руки — благодаря набору «ловушек», генерирующих интерес.

— Ценник быстро загоняют, чтобы люди не опомнились. Потом начинается раскачка, новостная повестка (чем больше хайпа, чем больше обсуждений, «бабушек» и «таксистов» в теме, тем выше цена), чтобы гнать дальше — к $40 тыс., может, к $50—60 тыс. Мое мнение, очень осторожное, что к $60 тыс. по цене догонят.

Кто «нагоняет» цену? Рынок криптовалют представляет собой огромную экосистему. Здесь происходят манипуляции, за которыми могут стоять крупные биржи, игроки, боты и так далее. Как это происходит? Какие-то биржи симулируют объемы, гоняют деньги туда-сюда, если нужно показать движение средств, продажу, один фонд покупает у другого, поясняет Артем.



Фото: Karolina Grabowska/Pexels.com

Манипуляции могут быть разными, один из примеров — история с рипплом (XPR). Он торговался на пике почти за $3 после резкого подъема, затем рухнул, а сейчас стал целью Комиссии по ценным бумагам США с перспективой серьезных санкций. Кто-то в свое время неплохо заработал. А многие «криптоанархисты» и энтузиасты вовсе не считают риппл криптовалютой.

Крипта остается очень волатильной — это одновременно и привлекающий, и отталкивающий аспект.

— Если сравнивать с тем же Forex, вообще ужас. Диапазоны в $7—9 тыс. в течение дня, 20—25% коррекции — это очень много. Но коррекции нужны, чтобы выбить людей, которые не разобрались, что к чему, или которые пытаются заработать маржинальной торговлей с большими «плечами». Такой процесс всегда проходил, во всех циклах. И причем прослеживается закономерность: растем-растем три-четыре дня, неделю, потом — бах — откат.

Волн может быть несколько. Люди такие: сейчас он отрастет, можно заработать на «откатах». И ждут, чтобы словить эти 10—15%. А потом залетает вторая волна вниз и выбивает «самых хитрых».

Инструментов для создания колебаний множество, наиболее очевидный — создание движения больших объемов — реальными сделками или симулированными, не имеет значения.

Сейчас те, кто торгует «умно», грамотнее используют ресурсы из-за прошлых «качелей»: одна сделка — 1% депозита, например, не больше. Плюс выставляют «стопы» на определенный курс, планируя потери. Мани-менеджмент во всей красе.

— Кто покупает на пике?

— Это психология. Когда ты очень вовлечен в процесс, у тебя меняется мышление, даже в среднесрочных перспективах. В какой-то момент может запуститься «синдром упущенной выгоды».

Ты видишь, как условный биткоин прибавляет по $10 тыс. за пару дней, а у тебя есть деньги. Смотришь и для себя решаешь: я не против купить эту криптовалюту. Объясняешь себе так: это слишком низко, она будет расти. Ну и есть те, кто знает, как устроен рынок. Они покупают на $40 тыс., например, и ставят «стоп» на $38 тыс. Ты можешь потерять со «стопами» несколько раз, но потом все перекроется хорошим ростом. Это как один из вариантов.

А что там с майнингом?

Оказывается, майнинг живее всех живых — в том числе поэтому видеокарты вновь исчезли с прилавков, а цены на те, которые интересны «криптоэнтузиастам» и геймерам, оказались где-то в облаках (так сейчас по всему миру).

— Я наблюдаю вторую волну закупки. Сам хайп был месяца полтора назад: когда эфир вырос до $1,2 тыс., люди начали массово все скупать. Сейчас в Минске, Беларуси и ближайших странах нет видеокарт. «Асики» тоже подорожали, да и все оборудование: материнские платы, процессоры и так далее. Если брать месяца два назад и сейчас, цены выросли в полтора-два раза.



Фото: Nana Dua/Pexels.com

Майнинг, говорит Петр, не был убыточным с самого начала.

— Не было ни единого дня, чтобы хотя бы в ноль работали «риги». Хоть что-то они зарабатывали. Просто если в 2019-м и в самом начале 2020-го «риг» на шесть карт давал условно $15 в месяц (условно, потому что карты же разные), то с февраля-марта — $30—40, потом, к лету — под $100—120, и с того момента примерно так и держится.

— Майнинг — основа криптовалютного рынка, основа его децентрализации. Майнеры — это такой распределенный сервер блокчейн-сетей, который пропускает через себя все транзакции и получает за это комиссию, занимается вычислением блоков. Конечно, чем крупнее твоя ферма, тем, как правило, эффективнее ты работаешь, эффективнее управляешь затратами. Но это не значит, что условный майнер-одиночка не зарабатывает. Наоборот, за 2020 год доходы майнеров сильно выросли. Нужно понимать, что майнинг — такой же бизнес, как и любой другой. Поэтому с развитием рынка майнинга появляется все больше крупных игроков. Но майнерам-«ипэшникам» место будет всегда, — подтверждает Алексей.

Что дальше?

— У криптовалюты большой потенциал. В том числе из-за волатильности. Чем меньше волатильность, тем меньше какие-то группы людей смогут гонять туда-сюда эту цену, тем меньше на этом хайпе будут хотеть заработать, — добавляет Артем.

Вероятно, когда-нибудь криптовалюты станут обычным делом для всех, но пока это туманный и отчасти спекулятивный рынок. Впрочем, то же можно сказать про рынок акций и фиатные деньги: не всегда очевидно, кто и что стоит за их курсами.

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