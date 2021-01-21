Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»

Источник материала: Салiдарнасць

В суде Ленинского района Минска 19 января начался суд по делу о нанесении телесных повреждений сотруднику ОМОНа. Когда он рассказывал о том, что с ним было после задержания, плакали все, кто находился в зале в качестве слушателей, пишут Naviny.by .

32-летнего Виктора Борушко обвиняют в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). С 18 октября Борушко находится под стражей.

Судебное заседание ведет Марина Запасник, гособвинение представляет Александр Романович, адвокат — Наталья Ефимчик.

У Борушко высшее образование, он индивидуальный предприниматель. Есть погашенная судимость за преступление, совершенное около 15 лет назад.

Когда он рассказывал о том, что с ним было после задержания, плакали все, кто находился в зале в качестве слушателей. У отца подсудимого вырвался возглас боли.

Согласно версии обвинения, Виктор Борушко 18 октября 2020 года участвовал в акции протеста на Партизанском проспекте в Минске. Сотрудники ОМОНа пытались его задержать, он оказал сопротивление одному из них и применил в отношении него насилие, а именно ударил «телом в тело и ногой в ногу».

В результате сотрудник ОМОНа Иван Волохов (в суде потерпевший проходил под измененным именем) получил перелом большой берцовой кости правой ноги.

Борушко не признал вину. Он рассказал, что в районе велозавода на Партизанском проспекте шел с воскресного марша, куда ходят «несогласные с действующей властью люди, чтобы показать, что они есть».

Когда увидели силовиков, все начали убегать. «Я начал убегать, опасался за свою жизнь, спасался. Почувствовал, что мне сделали подсечку справа сзади. Упал и увидел берец силовика. Я упал на спину, сотрудники подняли меня за вытянутые руки», — рассказал Борушко.

Далее его отвели в автозак, где было шестеро мужчин в трехместной камере, забрали телефон, часы. Поехали, потом вдруг остановились:

«Силовики начали искать человека в синей куртке. Позже меня опознавали по синей куртке еще шесть раз. Потом меня пометили — лоб, руки и байку разрисовали красной краской из баллончика. Потом всех выпустили, а меня, как я потом узнал, привезли в Ленинский РУВД. Отвели на допрос, сказали, что у них есть видео моих ударов в отношении милиционера. Я попросил адвоката. Спросили на камеру имя и фамилию, есть ли вопросы и претензии к сотрудникам милиции. Ответил, что нет».

Далее в помещение, где он находился, зашел парень в маске, Борушко надели мешок на голову.

Судья прервала Борушко: «Если претензии к ОМОНу, это другой суд».

Однако Борушко дорассказал — его держали в каком-то помещении, похожем на душевую: «Били, дубинку в жопу засовывали. После этого я провел 12 дней в реанимации БСМП. Ноги были такие опухшие, что не мог снять джинсы. Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить».

Свидетель Светлана Романова подтвердила слова Борушко в части того, что произошло столкновение, причем именно сотрудник ОМОНа упал на обвиняемого, сделав тому подсечку правой ногой. «Это напоминало подсечку в американском футболе», — сказала Романович.

В суде объявлен перерыв до 10 утра 20 января.

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