«Узнала, что муж изменял мне 10 лет. Развелись, а теперь не знаю, как без него жить». Отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Читательница пишет о том, что узнала об изменах мужа спустя 10 лет после того, как они начались. Попытки примириться закончились провалом и взаимными обидами. После развода женщина чувствует оглушающую пустоту — ведь вместе с этим мужчиной она прожила 20 лет своей жизни. Как восстать из пепла, рассказывает психолог.





Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Хочу попросить помощи у вас: не знаю, как выйти из той ситуации, которая сложилась в моей жизни. Двадцать лет назад я вышла замуж: мне тогда было 20 лет, мужу — 22 года. Скажу честно, замуж выходила, наверное, в большей степени по расчету.

Мой муж был интеллигентным, заботливым, очень меня любил. Вот и решилась. Вроде как надо. Потом родились дети. Работали оба, многого добились в жизни. Казалось, что и в семье всё благополучно — муж относился с уважением и любовью. Ссоры случались, но не частые. Подуемся друг на друга — и опять всё хорошо.

Но постепенно стала замечать, что он отдаляется. Думала: работа затягивает, быт, дети… Всё сваливала на усталость.

А недавно узнала, что муж мне изменяет. Все началось со второй беременности. Я очень тяжело вынашивала дочь. А он в тот момент начал заводить отношения на стороне. Периодически находил себе новую женщину, какое-то время крутил с ней, а потом «снимал» другую. И так 10 лет.





Всё бы продолжалось, если б случайно я не узнала об этом. Я видела, что с ним что-то не так. Спрашивала его, что могу сделать. Он всегда говорил, что устал (дача, работа, проблемы с детьми — всё, что угодно). В итоге узнала совершенно случайно. Он сознался.

Мы собирались развестись, но решили, что ради детей стоит попробовать остаться. Сказали друг другу, что нас не устраивает, попробовали что-то в себе поменять. Муж сказал, что хочет, чтобы я ему больше внимания уделяла, была более ласковой и нежной. Я, в свою очередь, просила только об одном: не изменять мне!

Но он не выдержал и взялся за старое. Стал опять сидеть на сайте знакомств. Причем, с его слов, специально оставлял страницу открытой, чтобы «посмотреть на меня и мою реакцию».

Не знаю, какой реакции он ждал, но всё заканчивалось скандалами. В итоге он сказал, что хочет развестись и подал заявление. Он ушел. Даже нашел себе новую и вроде как неплохую женщину — живет с ней.





Но мне тяжело его отпустить. Ведь мы всегда были рядом, что бы между нами ни происходило: в магазин пойти, любую работу или дела по дому — всё делали вместе. А может, это страх перед новой жизнью? Не знаю. Помогите мне успокоиться и начать свою жизнь заново.

Ответ психолога:



Анна ЕфремоваПсихолог «Центра успешных отношений»

— Непросто подобрать слова для успокоения, когда человек в самом центре переживания разрыва. Вы как будто оттолкнулись от одного берега, но не вступили на другой, а твердая почва под ногами на время исчезла. Наша психика так устроена, что всегда тревожно реагирует на неопределенность, держась за знакомое и понятное.

Но давайте подумаем, что именно вы потеряли на том, знакомом берегу. Ваше замужество было далеко от страсти и чувств — сугубо практичным: «Заботливый человек, вроде как надо, вроде как хорошо». Ваша главная ценность в отношениях строилась исключительно на совместных бытовых делах. Это похоже на привычку — многолетний, хорошо знакомый уклад. Быть может, вам просто трудно отпустить «сопровождающую» фигуру в своих повседневных обязанностях?

Попробуйте ответить сейчас себе: что еще вам в этих отношениях было интересно? Что для вас — душевная близость и была ли она у вас с мужем? Как вы чувствовали его любовь и делились своей, помимо совместного выполнения бытовых дел?

Ради чего вы жили и были вместе? Если только ради детей, то это так себе причина, ведь в таких отношениях много жертвы и напряжения, а дети улавливают это и вырастая, имеют большой шанс выстроить в своей жизни такие же отношения, по знакомому и привычному образцу.

И потом дети быстро становятся взрослыми и перестают нуждаться в родителях, а вы остаетесь. А если смысл потерян, как и для чего вы будете жить долгие годы дальше?

Попробуйте сместить свое внимание и посмотреть на себя, как на женщину, личность, со своими желаниями, потребностями. Какая вы? Что еще лично вам интересно в жизни?

Вы говорите о страхе перед новой жизнью. И тут много вопросов. Какая она, на ваш взгляд, эта новая жизнь? А какую бы вы хотели, чтобы получать в ней удовольствие? Возможно, это не столько страх, сколько непривычность своей новой роли — ответственной за собственное счастье. Какая вы — независимая, самостоятельная?

Не торопясь, найдите в себе искренние ответы на эти вопросы. И, возможно, произойдет интересное: вы обнаружите, что начали расти, лучше узнавать себя. Получая новый опыт, становиться в нем сильней и счастливей. И тогда в вашей жизни появится новый смысл и то, ради чего вы действительно живете.