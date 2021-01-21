Бритни Спирс опять напугала подписчиков странным танцем. Они опасаются за ее психическое здоровье

Источник материала: Tut.by

39-летняя американская певица Бритни Спирс поделилась видео, на котором она танцует под песню «Blue Spanish Sky» Криса Айзека. Ролик вызвал у фанатов опасения за психическое здоровье артистки.

За несколько часов пост собрал более 1 миллиона просмотров и 5 тысяч комментариев. Одним танец звезды понравился, других — напугал. «Ты в порядке?», «Я действительно боюсь», «Больно смотреть на нее», — высказываются подписчики.

Фанаты уже давно беспокоятся за состояние звезды начала 2000-х. Они запустили флешмоб #FreeBritney , а также устроили акцию протеста у суда в Лос-Анджелесе, где должно было проходить слушание об условиях опеки над певицей.

Поклонников певицы волнует, что девушка не отвечает на прямые вопросы в социальных сетях, выкладывает странные ролики и не может сама распоряжаться своей жизнью. По мнению фанатов Бритни, отец использует опеку над артисткой (он стал опекуном после событий 2008-го года, когда у Спирс была выявлена зависимость от наркотических средств, — Прим. редакции) для выкачивания денег. В ноябре Бритни проиграла суд по лишению ее отца статуса опекуна — он по-прежнему может распоряжаться ее финансами, контролировать режим дня, любые передвижения по городу и даже контент, который певица публикует в социальных сетях.

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