Как общаться в Telegram безопасно: рассказываем про простые приемы

Источник материала: Tut.by

После недавнего скандала с WhatsApp , связанного с обновленной политикой конфиденциальности пользовательских данных и передачей их в Facebook, мессенджер Telegram начал стремительно набирать новых пользователей. Впрочем, и сам Telegram «по умолчанию» вряд ли можно назвать полностью приватным. В « Блоге Касперского » опубликовали материал, в котором объясняется, как это исправить. Приводим краткий пересказ этого материала.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Christian Wiediger / Unsplash

В статье ресурса особо отмечается: в обычных чатах, которые в Telegram называют облачными, не применяется так называемое сквозное шифрование . Это означает, что в Telegram имеют доступ не только к информации о том, кому вы писали и когда, но и, в теории, к содержанию переписки. Хотя эти данные, судя по нынешней политике конфиденциальности мессенджера, не используются для рекламы.

Но технология сквозного шифрования в Telegram есть. Для ее активации необходимо использовать так называемые секретные чаты. В них данные, которыми обмениваются пользователи — текст, картинки и другие разновидности файлов, — точно шифруются.

Кроме того, как утверждают в «Блоге Касперского», «секретные чаты» не хранятся на серверах Telegram — они содержатся на самих устройствах пользователей. То есть получить к ним доступ со сторонних устройств не выйдет. Даже если вы сами зайдете в свой профиль с другого смартфона, там «секретного чата» с первого устройства не окажется.

«Секретные чаты» поддерживаются версиями Telegram для устройств на Android, iOS и macOS. В версиях для компьютеров под Windows и в веб-версии мессенджера их нет.

Как создать «секретный чат»

Сперва нужно найти пользователя, с котором вы хотите начать «секретный чат». После этого зайти в его профиль (нажать на иконку аватара собеседника в любом месте переписки), после этого нажать на три точки (находятся сверху справа) и выбрать пункт «Начать секретный чат».





На этом всё — дело сделано. Сообщения в таком чате по умолчанию шифруются и не передаются на серверы Telegram. Более того, не получится даже сделать скриншот экрана смартфона — эта настройка по умолчанию используется для «секретных чатов».

Для настоящих параноиков есть и функция автоматического удаления ваших сообщений по таймеру, для этого необходимо нажать на значок часов в панели ввода сообщений в приложении для устройств на iOS и на пиктограмму часов возле аватара собеседника в Android.

В «Блоге Касперского» добавляют: «секретных чатов» с одним и тем же собеседником может быть несколько, а вот группового «секретного чата» создать не получится.

Какие еще параметры приватности есть в Telegram

Эти параметры скорее можно назвать общими и непосредственно не влияющими на то, что вы пишете в «облачных» или «секретных» чатах.





«Автоблокировка»

Так, одна из опций в разделе «Конфиденциальность» под названием «Код пароль» позволяет установить пароль на открытие приложения на вашем смартфоне. Там же есть пункт «Автоблокировка», позволяющий выбрать, через какое время мессенджер самостоятельно заблокируется в случае, если им не пользуются. Минимальное время — одна минута.





Для удобства позволяется использовать дактилоскопический способ разблокировки — систему Face ID на некоторых устройствах Apple и сканер отпечатков пальцев на других устройствах. Удобно, хотя уже не так безопасно. Все-таки сложный пароль более надежное решение.

«Двухэтапная аутентификация»

Вторая функция, на которую следует обратить внимание, называется «двухэтапная аутентификация» (в Android) или «облачный пароль» (в iOS).

Найти параметр можно таким путем: Настройки — Конфиденциальность — Двухэтапная аутентификация.

Здесь все просто: кроме SMS-пароля мессенджер предлагает задать собственную сложную комбинацию, чтобы при утере (или краже) SIM-карты через нее никто больше не смог воспользоваться вашим профилем.

Дополнительные настройки





В настройках конфиденциальности приложения (как на Android, так и iOS и версий для компьютеров) существует ряд параметров, влияющих на то, кто может видеть вашу активность в Сети (например, когда последний раз вы пользовались приложением), звонить или пересылать сообщения.

В «Блоге Касперского» пишут, что по умолчанию все эти данные и возможности доступны всем желающим. Специалисты рекомендуют вот такие настройки:

Номер телефона -> Кто видит мой номер телефона — Никто.

Номер телефона -> Кто может найти меня по номеру — Мои контакты.

Последняя активность -> Кто видит, когда я в сети — Никто.

Фотография профиля -> Кто видит мою фотографию — Мои контакты.

Звонки -> Кто может мне звонить — Мои контакты (или Никто, если вас вообще не интересует эта функция).

Звонки -> Peer-to-peer — Мои контакты (или Никто, если предпочитаете не делиться информацией о своем IP-адресе с собеседниками).

Пересылка сообщений -> Кто может ссылаться на мой аккаунт при пересылке сообщений — Мои контакты.

Группы и каналы -> Кто может приглашать меня — Мои контакты.