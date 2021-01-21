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ЕС, НАТО и Россия надеются на улучшение отношений с США

21.01.2021 08:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лидеры Евросоюза выразили надежду на то, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена отношения между Брюсселем и Вашингтоном вновь улучшатся.

Так, глава Евросовета Шарль Мишель, отметив, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис стремятся исцелить свою страну и вывести американский народ из пандемии, написал в среду, 20 января в Twitter, что "пришло время вернуться к здравому смыслу и восстановить отношения ЕС и США".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала возвращение США "в круг государств-единомышленников". "Спустя четыре долгих года у Европы снова появится друг в Белом доме", - заявила она, подчеркнув, что Европа готова возобновить связи со своим старым надежным партнером, чтобы "вдохнуть новую жизнь в наш альянс", передает DW.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил о необходимости "начать новую главу" в отношениях между альянсом и Соединенными Штатами. "Сильная НАТО на пользу как Северной Америке, так и Европе, поскольку никто из нас не может в одиночку справиться со стоящими перед нами проблемами".

Москва предлагает администрации Джо Байдена без предварительных условий продлить на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), истекающий через две недели. "Рассчитываем, что новая Администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию", - указывается в сообщении ведомства, опубликованном вскоре после инаугурации Байдена.

В документе подчеркивается, что предыдущая американская администрация в вопросе переговоров о продлении ДСНВ действовала "контрпродуктивно и откровенно агрессивно".

 
 
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Лидеры Евросоюза выразили надежду на то, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена отношения между Брюсселем и Вашингтоном вновь...
 
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