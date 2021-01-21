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«Репортеры без границ» призвали ФРГ поддержать белорусских журналистов

21.01.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В RSF призывают правительство Германии поддержать тех журналистов, которых режим Лукашенко хочет заставить замолчать.



Международная организация «Репортеры без границ» призывает правительство ФРГ оперативно и без лишней бюрократии поддержать работников средств массовой информации в Беларуси, которые из-за режима Лукашенко подверглись преследованиям, говорится на сайте организации.

«Средства для помощи Беларуси, которые пообещало Министерство иностранных дел, теперь должны быть использованы быстро», - отметил управляющий директор RSF Кристиан Мир.

Он также сообщил, что правительство Германии должно поддержать тех журналистов, которых режим Лукашенко хочет заставить замолчать, и продвигать независимые СМИ, которые сообщают о ситуации в Беларуси - независимо от того, из каких стран они работают.

По словам директора RSF, прежде всего, эта помощь должна использоваться небюрократически и выходить за рамки существующих программ.

Напомним, белорусский новостной сайт Tut.by окончательно потерял статус средства массовой информации 19 января. 14 января силовики три часа обыскивали редакцию БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства страны: они взяли с собой различные документы и двенадцать жестких дисков; работа агентства «парализована». Сейчас девять журналистов находятся в тюрьме в Беларуси. Шесть членов независимого пресс-клуба «Беларусь» были арестованы 21 декабря.
 
 
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В RSF призывают правительство Германии поддержать тех журналистов, которых режим Лукашенко хочет заставить замолчать.
 
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