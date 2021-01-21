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Слилась с портьерами: наряд Леди Гаги на инаугурации раскритиковали в сети
21.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Наряд американской певицы Леди Гаги на инаугурации нового президента США произвел ажиотаж в сети: поклонники соревнуются в остроумии и критикуют эпатажный образ певицы.
© AP / Mark Duncan
20 января состоялось важное событие для американцев -
Пользователи социальных сетей активно обсуждают наряд Гаги на инаугурации: поклонники раскритиковали костюм звезды и попросили внести его в список "модных конфузов 2021 года".
Для торжественного выхода певица выбрала пышную юбку глубокого красного цвета и темно-синий жакет с глухим воротником, украшенный огромной брошью в виде голубя. В волосы звезды стилисты вплели ленты и ярко-красную розу.
Но больше всего публику в Twitter раззадорил комментарий одного из фанатов, который сравнил образ Гаги с портьерой. Когда Леди Гага шла к месту выступления с военным, звезда поравнялась с портьерами возле ковровой дорожки, и юбка певицы буквально слилась с оттенком обивки.
Гага не стала обращать внимание на модный конфуз, так как была довольна возложенной на нее миссией.
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Звезда так разволновалась из-за оказанной ей чести спеть американский гимн на важном мероприятии, что прогадала с модным образом.
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