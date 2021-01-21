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"США развязывают себе руки": Тиханский о ситуации с "открытым небом"

21.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"США развязывают себе руки": Тиханский о ситуации с открытым небом

Беларусь проанализирует ситуацию с Договором по открытому небу, заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз. Ранее о начале "внутригосударственных процедур по выходу из ДОН" Россия. В Минске с тревогой наблюдают за "продолжающейся эрозией системы международных соглашений в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями", включая Договор по открытому небу, заявили в МИДе. 

© Sputnik / Нина Падалко
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Как давно у стран-участниц Договора по открытому небу есть претензии друг к другу, и почему в действиях России нет ничего неожиданного, в комментарии радио Sputnik Беларусь пояснил военный эксперт Александр Тиханский.

"Когда США только начали процедуру по выходу из Договора по открытому небу, там была такая маленькая "занозина": если Россия остается, то европейские страны, члены НАТО, обязуются не передавать информацию США как вышедшим из этого договора. Конечно, тогда над этим посмеялись, и правильно сделали. Потому что буквально 2 недели назад стало известно, что США в ультимативной форме потребовали от союзников по НАТО предоставлять информацию после наблюдательных полетов", – рассказал Тиханский.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из ДОН.

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Теги: Минск
 
 
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