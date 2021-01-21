Художник создает мини-копии знаменитостей, которых любит молодежь - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Художник и скульптор из Москвы Дмитрий Брылин занимается созданием миниатюрных копий современных знаменитостей. Автор необычных фигурок ведет YouTube-канал, где подробно рассказывает и показывает, как проходит творческий процесс.

По словам Дмитрия, сделать миниатюрные копии знаменитостей достаточно просто, однако по времени это может занять от недели до полутора месяцев. Все фигурки выполнены из пластилина или полимерной глины. Сначала скульптор пальцами лепит модель, которую позже "дорабатывает зубным стеком".

Сейчас среди работ Дмитрия имеются копии рэпера Моргенштерна, журналиста Юрия Дудя, персонажей видеоблогера Антона Лапенко, а также миниатюра печально известного памятника Аленке , установленного в декабре в Нововоронеже.

Как рассказал скульптор, пока проект не приносит много прибыли.

"Мне иногда Вконтакте пишут, какие-то фигурки заказывают, но это небольшие пока деньги, потому что аудитория очень маленькая. То есть, как будет большая аудитория, я думаю, автоматически это все вырастет в деньги", - сказал Дмитрий.

Свое желание отливать фигурки современных знаменитостей художник объясняет стремлением воссоздать в реальности людей из российского информационного поля, чтобы на полках появлялись актуальные и знакомые люди персонажи.

"У нас есть свое информационное пространство: это [шоу]" Что было дальше", Лапенко, Моргенштерны, тот же" Рик и Морти". Почему, если заходишь в детский магазин, то там в лучшем случае будут либо супергерои американские, либо еще что-то, и они будут очень дорогие либо их [будет] мало", - сказал автор.

Смотрите в видеосюжете Sputnik, как скульптор создает фигурки российских знаменитостей.

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