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Оранжевый уровень опасности из-за потепления объявлен в четверг

21.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Ощутимое изменение погодных условий ожидает белорусов в четверг, об этом сообщили в Белгидромете.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Еще в понедельник из-за низкой температуры (-25°С), в некоторых школах столицы отменяли занятия. Однако природа приподнесла очередной сюрприз - уже сегодня днем температура может подняться до -2..+4°С. В связи с резким потеплением синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

В ночное и утреннее время во многих районах Брестской и Гродненской областей может быть гололед. Будет облачно, с прояснениями. В северо-восточной части республики пройдет дождь или мокрый снег. Местами также ожидается туман, гололед. Ветер южный, юго-западный порывистый. 

Минчан ждет облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков составляет 5-10%. Ветер юго-западный порывистый.

Температура воздуха утром будет еще ниже 0: от -4 до -6°C, однако днем столбик термометра уже покажет плюс и будет колебаться в пределах от +1 до +3°C. Вечером холодно уже не будет, синоптики обещают -1..+1°C. 

Местами в городе возможен туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Морозная погода установилась в Беларуси еще на прошлой неделе, а в ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра опускался до - 29°С. Кстати, сильные морозы уже привели к летальным исходам: в Быховском районе была зафиксирована первая смерть от холода в 2021 году, а холодовые травмы уже получили почти 2,5 тысячи человек.

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Теги: Минск
 
 
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Сильные морозы, которые установились на минувшей неделе в Беларуси, резко сменились плюсовой температурой.
 
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