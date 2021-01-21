Что происходит с ценами на нефть после инаугурации Байдена

Рынки отреагировали на знаковое в этом году событие — инаугурацию нового президента США.



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Так, в частности, мировые цены на «черное золото» несколько сдают позиции. Так, по данным электронных торгов на 08:35 по минскому времени, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:

Brent — 55,94 доллара за баррель (-0,25%);

WTI — 53,13 доллара за баррель (-0,34%).