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Что происходит с ценами на нефть после инаугурации Байдена
Источник материала: Навiны
Рынки отреагировали на знаковое в этом году событие — инаугурацию нового президента США.
Так, в частности, мировые цены на «черное золото» несколько сдают позиции. Так, по данным электронных торгов на 08:35 по минскому времени, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:
Напомним, 46-й президент США Джо Байден
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Рынки отреагировали на знаковое в этом году событие — инаугурацию нового президента США.
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