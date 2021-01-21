|
В Беларусь Атлантика несет тепло
Источник материала: Навiны
В четверг, 21 января, погоду в Беларуси будет формировать атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки (мокрый снег, дождь) выпадут преимущественно по северо-востоку пройдут.
Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый.
Погода в регионах:
Ранее сообщалось, что из-за резкой смены погоды
Только самые важные новости в наших каналах в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 21 января, погоду в Беларуси будет формировать атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)