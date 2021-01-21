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Ученые обнаружили в Канаде часть древнего континента

21.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в Канаде часть древнего континента

  • 21.01.2021, 9:07
Ученые обнаружили в Канаде часть древнего континента
Иллюстрационное фото

Северо-Атлантическая платформа была на 10% крупнее, нежели считалось прежде.

Ученым удалось обнаружить в кимберлитовой долине на территории Канады часть древнего континента. Предполагается, что его фрагменты оказались разбросаны в Атлантическом океане, пишет lenta.ua.

В прошлом году исследователи наткнулись на обломок одной из самых древних из известных континентальной земной коры. Речь идет о части Северо-Атлантической платформы. Фрагмент располагался на территории острова Баффинова Земля, находящегося между Канадой и Гренландией. Упомянутый «континент» раскололся на части еще порядка 150 млн лет назад, а обломки находили в разных уголках мира, включая Шотландию и остров Лабрадор. Геологи не сомневаются, что на Баффиновой Земле выявили еще одну составляющую платформы, истину выдает особенный минеральный состав.

В процессе анализа горных пород исследователи задействовали современные методы. На поверхность такие породы поднимались благодаря кимберлитам, те сформировались миллионы лет назад, залегая на глубине порядка 150-400 км. Обнаруженная часть древнего кратона позволила геологам прийти к заключению, что САП была примерно на 10% крупнее, нежели считалось прежде.

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Северо-Атлантическая платформа была на 10% крупнее, нежели считалось прежде.
 
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