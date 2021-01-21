Источник материала: Хартия'97

В Беларуси для сдающих квартиры, дачи и гаражи повысили налог и просят доплатить 21.01.2021, 8:54

Срок оплаты дополнительных поборов — до 22 января.

Сдающим в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места надо до 22 января заплатить подоходный налог за этот месяц. Об этом предупреждает налоговая. Обычно это надо сделать до начала месяца, но из-за повышения подоходного с 1 января срок уплаты перенесли, сообщает tut.by .

С 1 января в Беларуси внесли изменения в Налоговый кодекс, среди прочего повысили подоходный налог для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места. И так как Налоговый кодекс обновили только к новому году, а подоходный за сдачу в аренду помещений уплачивают на месяц наперед, суммы к оплате за январь выставляли ориентировочные. По факту они оказались выше, чем планировалось, поэтому теперь надо доплатить — до 22 января. Если это сделать позже, то будет насчитываться пеня.

Но здесь есть нюанс. В ЕРИП уже выставлены суммы налога за февраль, система приплюсовала их к суммам доплаты. За февраль налог надо уплатить до конца этого месяца. То есть у сдающих в аренду помещения есть как минимум два варианта: либо заплатить всю выставленную сумму до 22 января (и налог за февраль, и доплату за январь), или узнать сумму доплаты и оплатить ее в ближайшие два дня, а за февраль — позже.

При этом нужно помнить про то, что в Минске и областных городах отменили экономико-планировочные зоны, теперь сумма налога одинаковая, в какой бы части города ни сдавались квартира или гараж.

В Витебске, к примеру, было три экономико-планировочные зоны, налог за сдачу одного жилого помещения составлял 25, 26 и 27 рублей, в Гомеле было деление на две зоны — 29,2 и 30,2 рубля. С 1 января для всех областных городов установили одинаковую ставку — 32,5 рубля за сдачу одного жилого помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садового домика или дачи.

В Минске еще в 2020 году было 5 экономико-планировочных зон, ставки составляли от 18,5 до 32,5 рубля. А с 1 января установили одну ставку — 34,3 рубля. То есть получается, что для тех, кто сдает квартиру в той части столицы, которая ранее относилась к 5-й экономико-планировочной зоне, ставка налога выросла с этого года больше чем на 85%.

К примеру, для тех, кто в декабре оплатил январский налог за сдачу в аренду комнаты в Минске, сумма сбора была выставлена на уровне 32,5 рубля. Когда чиновники утвердили обновленную версию Налогового кодекса, то ставка стала 34,3 рубля. Получилось, что плательщики недоплатили 1,8 рубля. Соответственно, до 22 января надо доплатить эту сумму. Сейчас в ЕРИП для плательщика из Минска, который недоплатил за январь 1,8 рубля, значится сумма 36,1 рубля.

Напомним, с 1 января в Беларуси заработал обновленный Налоговый кодекс. Среди изменений — отменили льготы по подоходному налогу для айтишников, ввели транспортный налог и отвязали его от техосмотра, пересмотрели ставки налогов для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места, подняли налог на прибыль для операторов электросвязи и сотовой связи. Местным властям разрешили ввести сбор за выезд за границу на машине.

С 1 января чиновники подняли ставки налога на добавленную стоимость на ввоз некоторых товаров — лекарств, медицинских изделий, продовольственных и детских товаров. К новым партиям товаров будут применять уже обновленные ставки НДС. А до 1 февраля аптеки и торговля должны пересмотреть цены в розничной сети на остатки с учетом включения в них НДС по новым правилам. При этом должны подорожать, по всей видимости, не только зарубежные лекарства, но и отечественные, в которых используют импортированные компоненты, на их ввоз также повышают ставки НДС.

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