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Сенат США утвердил первую кандидатуру, предложенную Байденом

21.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сенат США утвердил первую кандидатуру, предложенную Байденом

  • 21.01.2021, 8:49
Сенат США утвердил первую кандидатуру, предложенную Байденом

Она стала первой женщиной в истории Америки на этом посту.

Сенат США поддержал кандидатуру Эврил Хэйнс на пост директора Национальной разведки.

Об этом сообщает CNN.

Хейнс стала первой кандидатурой, предложенной Джо Байденом, которую поддержал Сенат США.

Она станет первой женщиной, которая возглавит американскую разведку, проводящей координацию 18 спецслужб США, среди которых ЦРУ, ФБР и АНБ.

За кандидатуру Хейнс проголосовали 84 сенатора, 10 были против.

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Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.

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Она стала первой женщиной в истории Америки на этом посту.
 
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