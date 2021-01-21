Источник материала: Хартия'97

Сенат США утвердил первую кандидатуру, предложенную Байденом 21.01.2021, 8:49

Она стала первой женщиной в истории Америки на этом посту.

Сенат США поддержал кандидатуру Эврил Хэйнс на пост директора Национальной разведки.

Об этом сообщает CNN .

Хейнс стала первой кандидатурой, предложенной Джо Байденом, которую поддержал Сенат США.

Она станет первой женщиной, которая возглавит американскую разведку, проводящей координацию 18 спецслужб США, среди которых ЦРУ, ФБР и АНБ.

За кандидатуру Хейнс проголосовали 84 сенатора, 10 были против.

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Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.

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