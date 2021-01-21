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«Отменили хоккей — отменим и диктатуру!»
Источник материала: Хартия'97
«Отменили хоккей — отменим и диктатуру!»
Минчане с улиц Антоновская, Захарова и Пулихова вышли на акцию.
Жители улиц Антоновская, Захарова и Пулихова в Минске вчера вечером вышли на акцию. Люди скандировали «Отменили хоккей — отменим диктатуру!», «Жыве Беларусь!» и «Свободу Навальному!».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане с улиц Антоновская, Захарова и Пулихова вышли на акцию.
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